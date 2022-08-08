استقبل تردد روتانا خليجية ٢٠٢٢ وتابع أهم أحداث كرة القدم السعودية

روتانا خليجية واحدة من أهم القنوات التي تعكس اهتمامات المشاهد السعودي والخليجي بجميع أنحاء العالم، فمنذ بداية بث قناة Rotana Khalejia عام 2005 والتي كانت قناة موسيقية تبث فقط أغاني، قبل تحولها لقناة تنقل روح التراث الفني السعودي والخليجي من خلال برامج تهتم بتنمية الأشعار، إضافة لبرامج اجتماعية تهم المواطن الخليجي وبرامج رياضية تنقل حال كرة القدم التي يهتم بمشاهدتها الشارع السعودي، وهذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة البحث عن تردد القناة لاستقبالها ومتابعة برنامجها الرياضي المميز كورة، والذي ينقل عبر حلقاته أبرز الأحداث الرياضية السعودية وبإمكانك ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال الخطوات التالي ذكرها.

ضبط تردد قناة روتانا خليجية ٢٠٢٢ نايل سات وعرب سات

بناء على ما سبق ذكره فبإمكانك ضبط تردد قناة Rotana Khalejia من خلال خطوات بسيطة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات كالتالي:

بادئ ذي بدء قم بتوجيه الطبق اللاقط على القمر الصناعي نايل سات.

في الخطوة التالية قم بالدخول إلى تركيب الريسيفر، وقم بتعبئة كلمة السر.

يلي ذلك قم بالضغط على تردد قنوات وكتابة التردد 11295، استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

ثم قم بالبحث والتأكيد من أيقونة OK.

في النهاية ستشاهد استقبال قناة روتانا خليجية على تلفازك بجودة SD.

ولاستقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات اتبع الخطوات التالية:

أولًا وجه الدش اللاقط على القمر الصناعي عرب سات. ثم قم بالدخول إلى تركيب الريسيفر، وقم بكتابة كلمة السر. يلي ذلك قم بالضغط على تردد قنوات وكتابة التردد 122265، استقطاب أفقي. معدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4. ثم قم بالبحث والتأكيد من أيقونة OK. في النهاية ستشاهد استقبال قناة روتانا خليجية على تلفازك بجودة SD.

أبرز البرامج المقدمة عبر Rotana Khalejia عام 2022

في الختام نذكر أهم وأبرز البرامج المقدمة على شاشة قناة روتانا خليجية ١٤٤٤ :

أولًا البرنامج الرياضي كورة.

البرنامج الفني عرب وود.

أيضًا البرنامج الثقافي دروب الشعر.

وبرنامج سيدتي.

كذلك تقدم برنامج المنوعات الأسبوع في ساعة.

والبرنامج الاجتماعي هذي السعودية.

وبرنامج روتانا موتورز.

أيضًا برنامج يا هلا.

وبرنامج اتجاهات.

كذلك برنامج طارق شو.

أيضًا برنامج في الصورة.

كذلك برنامج وينك.

وبرنامج الليوان.

برنامج رادار طارئ.