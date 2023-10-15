استقبل الآن تردد قناة الأقصى الجديد على النايل سات 2023 لمتابعة أحدث المستجدات

قناة الأقصى تتابع الأحداث لحظة بلحظة على أراضي دولتنا الحبيبة فلسطين المحتلة، كما تحرص على أن تباشر أعمال التغطية المباشرة للأعمال السياسية بجميع البلدان العربية، وتقدم أفضل محتوى إعلاميًا وإخباريًا على صعيد المنطقة العربية.

تردد قناة الأقصى

قناة الأقصى على نايل سات

قناة الأقصى تحمل شعار ( عينك على الوطن ) وهي إحدى القنوات الإخبارية التابعة لحركة المقاومة حماس، والتي تعمل على عرض الوضع الراهن في فلسطين والبلدان العربية، وتهتم بتحليل القرارات السياسية من قبل أهم الخبراء والاستشاريين في المنطقة، وعلاوة على ذلك تمتلك الكوادر الشابة كمراسلين في المدن الفلسطينية وجميع الدول العربية.

وتعمل على توطيد العلاقات بينها وبين كافة المؤسسات الإعلامية داخل وخارج مدن فلسطين، وتبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات طبقًا للمعلومات التالية:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10971.

معامل التصحيح: 5/6.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

خطوات استقبال قناة الأقصى على جهاز الرسيفر

يمكنك من خلال خطوات بسيطة تنزيل قناة الأقصى على جهاز الرسيفر الخاص بك، من خلال اتباع الخطوات كالآتي: