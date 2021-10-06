استقبل الآن أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت ON Time Sports 2021 على النايل سات وجميع الاقمار الصناعية

يتساءل ملايين المصريين والعرب على احدث تردد لقناة أون تايم سبورت ON Time Sports وهذا بالأخص بعد تصريح ادارة القناة أنها سوف تقدم جميع مباريات المنتخب المصري الحصرية وبالفعل تم اذاعة مباراة الأهلي والفريق الليبي علي شاشات قنوات أون تايم سبورت، كما أن القناة تقوم بعرض جميع مباريات الدوري المصري وتهتم ايضا بكافة انواع الرياضيات المختلفة، ولهذا تعد القناة من أقوى القنوات الرياضية المصرية التي تقوم بعرض كل ما يطلبه الجماهير.

استقبال تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports

جميع المصريين ينتظرون اذاعة أقوى مباريات المنتخب المصري التي سوف تقام يوم الأحد القادم 10 أكتوبر 2021 م، وسوف تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت فقط بعد أن استطاعت أن تحصل على حقوق الملكية لإذاعة المباريات، ولهذا سنقدم لكم تردد مجموعة قنوات أون تايم سبورت 1 وهي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الدقة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الدقة: HD.

ما هي قنوات أون تايم سبورت ON Time Sports

تعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت ON Time Sports من أهم وأكبر القنوات الرياضية في الشرق الأوسط، حيث أن مجموعة قنوات أون تايم سبورت بدأت في الظهور على الأقمار الصناعية عام 2019 تحديداً في شهر مايو، واستطاعت في وقت قصير جدًا أن تتخطى جميع منافسيها في نسبة عدد المشاهدين، كما أن القناة تضم مجموعة كبيرة من رجال الرياضية العظماء، وتهتم القناة بكافة أنواع الرياضيات المختلفة لكي تتناسب مع كافة أذواق المشاهدين.