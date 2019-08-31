وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية طريقة استعلام عن بطاقة التموين 2019 على موقع دعم مصر tamwin.com.eg في دقيقة واحدة حتى يتمكن المواطنين من معرفة بياناتهم وتحديثها دون الرجوع إلى مقرات كاتب التموين، كما إتاحت عليه تقديم تظلمات المستبعدين من المرحلة الرابعة من أجل التسهيل عليهم وللحد من الزحام الذى كان يحدث أمام الشبابيك بلا جدوى في مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن محاولات الوزارة في الحرص على وصول الدعم لمستحقيه من خلال عمليات تحديث البطاقات لوضع أسس منظومة التموين الجديدة للدعم السلعي.

نقدم لكم في هذا التقرير تفاصيل الاستعلام عن بطاقات التموين وكيفية إجراء تظلمات بطاقة التموين على موقع دعم مصر الإلكتروني ، بالإضافة إلى تصريحات الوزارة الأخيرة عن ضبط منظومة الخبز الجديدة.

خطوات استعلام عن بطاقة التموين 2019

إليكم متابعينا الكرام خطوات استعلام عن بطاقة التموين 2019 بالرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة في النقاط التالية:

في البداية سجل دخولك على رابط موقع وزارة التموين دعم مصر

ثم إضافة اسم المستخدم واسم صاحب البطاقة.

بعد ذلك اكتب رقم البطاقة في خانة كلمة المرور.

الرقم القومي لصاحب البطاقة.

اختر المحافظة التابع لها.

اضغط على عرض أو دخول، حتى تستطيع الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد.

نهاية تظلمات المستبعدين من المرحلة الرابعة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نهاية تظلمات المستبعدين من المرحلة الرابعة يوم الأحد المقبل 1 سبتمبر على موقع دعم مصر بعد أن كان محدد لها أن تنتهى الأسبوع الماضي، وأتاحت الوزارة فرصة أخيرة للمواطنين بمدها 5 أيام حتى يتمكن من تم إنذارهم بالحذف من تقديم تظلمات إلكترونية قبل الحذف النهائي من البطاقات التموينية، نافية وجود تظلمات داخل مكاتب تموين ولا ينظر لأى أوراق تقدم لهم فقط تظلم بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر الإلكتروني، و كتابة سبب التظلم، دون تقديم أي مستندات، مع إرفاق التظلم برقم هاتف محمول صحيح مكون من 12 رقمًا.​