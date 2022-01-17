معرفة رصيد موبايلي – استعلم عن الرصيد بعدة طرق

تتيح شركة موبايلي خدمة الاستعلام عن الرصيد حتى يتسنى للمستخدم معرفة الرصيد المتبقي في الشريحة بكل سهولة، من خلال هذا المقال ستتعرف على كل ما يخص الرصيد سواء كان للفاتورة أو رصيد موبايل الانترنت.

كود استعلام رصيد موبايلي

كيفية معرفة رصيد موبايلي من خلال رمز يتم طلبه من الهاتف ليظهر لك الرصيد المتاح لديك، أطلب رقم *1411#، والبداية تكون نجمة والنهاية شباك.

طريقة معرفة الرصيد من خلال رمز الرصيد موبايلي تقدمها شركة موبايلي للاتصالات لكل عميل يستخدم شريحة موبايلي، استعلام عن رصيد موبايلي مسبق الدفع من نفس الكود أيضًا.

معرفة رصيد موبايلي فاتورة

بالنسبة لعملاء الفاتورة، يمكنهم للاستعلام عن الرصيد الموجود في شريحة موبايلي، عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم 1441 تحتوي على رقم 1.

الاستعلام عن رصيد موبايلي نت

بالطبع انت تساءل، كيف اعرف كم باقي بيانات موبايلي؟ وهنا تأتي الإجابة حيث أن الاستعلام عن رصيد موبايلي انترنت من خلال الاتصال بكود *1411*2#، ومن خلال ذلك الكود، ستتعرف على المتبقي من جميع باقات الإنترنت مثل:

باقة موبايلي 65.

باقة موبايلي 75.

باقة موبايلي 95.

باقة موبايلي 150.

وقد ذكرت لك عزيزي القارئ تلك الباقات مخصوص لأنها أكثرهم استخدامًا لعملاء شركة mobily السعودية.

معرفة رصيد موبايلي للمكالمات

بعد إجراء العديد من المكالمات يحب البعض الذهاب للاستعلام عن رصيد المكالمات المتبقي، يمكنك الاستعلام عن طريق كود *1411#.

معرفة عدد الدقائق المجانية

لمعرفة عدد الدقائق المتبقية في شريحتك، يمكن ذلك من خلال طلب كود *1422#، وتعد تلك الخدمة من خدمات موبايلي المميزة.

ولأن شركة موبايلي السعودية تعد من أشهر شركات الاتصالات في المملكة، فبالطبع يبحث العديد من مستخدمين هذه الشبكة عن طرق شحن رصيد شريحة موبايلي السعودية والتي نوضحها في السطور التالية من هذا المقال.

طرق شحن رصيد موبايلي السعودية

الطريقة الأولى: شحن الرصيد عن طريق كتابة الكود الآتي والإتصال 1400رقم الكارت# (نجمة ثم 1400 ثم نجمة ثم رقم الكارت ثم شباك).

الطريقة الثانية: الاتصال بالرقم 1411 واتباع التعليمات التي يقولها الرد الصوتي الآلي لك لشحن الرصيد.

الطريقة الثالثة: شحن رصيد خط Mobily عن طريق الاتصال على رقم 1100 من أي خط موبايلي وشحن حسابك أو إذا أردت الإتصال من خط تابع لشركة غير شركة موبايلي فاتصل برقم 0560101100.

باقات موبايلي السعودية

توفر شركة MOBILY العديد من أنظمة الباقات بخطط أسعار مختلفة تناسب جميع المستخدمين وتشمل هذه الباقات والعروض كل ما يلي:

1- باقات انترنت موبايلي مفتوحة Mobily internet:

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات بلا حدود مع هذه الباقة التي تقدم انترنت مفتوح برسوم تأسيس 50 ريال مرة واحدة فقط.

2- باقة 100 جيجا انترنت موبايلي مفوترة:

توفر موبايلي باقة انترنت مفوترة بسعة 100 جيجا وبسعر 160 ريال سعودي شهريًا وبجانب 50 ريال رسوم تأسيس في أول شهر اشتراك.

3- موبايلي انترنت مسبق الدفع:

تنقسم باقات موبايلي انترنت مسبق الدفع إلى عدة فئات، تبدأ من باقة 10 جيجابايت وحتى باقة 300 جيجابايت كل 3 شهور.

4- باقات موبايلي السعودية مفوتر:

تنقسم هذه الباقات إلى عدة فئات أيضًا وهي:

-باقة موبايلي مفوتر 50:

رسوم هذه الباقة 57.7 ريال سعودي كل شهر، وهو شامل ضريبة القيمة المضافة، وتقدم 300 دقيقة محلية و50 رسالة SMS و3 جيجابايت انترنت.

يمكن الاشتراك في باقة موبايلي مفوتر 50 عن طريق إرسال رسالة SMS مكتوب فيها 7651 للرقم 1100.

-باقة موبايلي مفوتر 100:

رسوم هذه الباقة 115 ريال سعودي في الشهر شامل ضريبة القيمة المضافة، وتوفر لك باقة موبايلي مفوتر 100 عدد 1000 دقيقة محلية و100 رسالة SMS لجميع الشبكات و10 جيجابايت انترنت.

يمكن الاشتراك في باقة موبايلي مفوتر 100 من خلال إرسال رسالة SMS مكتوب فيها 7612 إلى الرقم 1100.

-باقة موبايلي مفوتر 300:

رسوم الباقة 345 ريال سعودي كل شهر شامل ضريبة القيمة المضافة، وتوفر لك باقة موبايلي مفوتر 300 عدد لا محدود من الدقائق و300 رسالة نصية قصيرة لجميع الشبكات و150 جيجابايت انترنت بجانب انترنت سوشيال لا محدود ويمكنكم ترحيل المتبقي إلى الشهر المقبل ولكنها ترحل إلى شهر واحد فقط.

يمكن الإشتراك في باقة موبايلي مفوتر 300 من خلال إرسال رسالة SMS مكتوب فيها 7632 للرقم 1100.

-باقات موبايلي مفوتر 400:

رسوم هذه الباقة 460 ريال سعودي كل شهر شامل ضريبة القيمة المضافة قيمة، وتقدم باقة موبايلي مفوتر 400 عدد لا محدود من الدقائق المحلية و400 رسالة SMS لجميع الشبكات و100 دقيقة تجوال وانترنت لا محدود.

يمكن الإشتراك في باقة موبايلي مفوتر 400 عن طريق إرسال رسالة SMS مكتوب فيها رمز الباقة إلى الرقم 1100.

5- باقات موبايلي السعودية مسبقة الدفع:

وتنقسم باقات موبايلي مسبقة الدفع إلى فئتين رئيسيتين هما فئة باقات بيانات الإنترنت وفئة باقات الخطوط العادية.

وتنقسم كل فئة من الفئتين إلى خطط أسعار مختلفة لتتناسب مع جميع العملاء وجميع الاستخدامات.

كيفية تحويل رصيد من موبايلي لموبايلي

والآن بعد أن تعرفنا على أنظمة باقات خطوط شركة موبايلي السعودية للاتصالات، سنتعرف على كيفية تحويل رصيد من موبايلي لموبايلي بعدة طرق مختلفة وهي:

الطريقة الأولى: كتابة الكود 123 رقم المحول إليه* المبلغ# (نجمة 123 نجمة رقم المحول إليه نجمة المبلغ المحول شباك).

الطريقة الثانية: الاتصال بالرقم *123# وإدخال رقم المحول إليه ثم المبلغ المراد تحويله، ويستلم المحول إليه رسالة تطلب تأكيد هويته من الرقم 611311.

الطريقة الثالثة: طريقة تحويل رصيد من موبايلي لموبايلي عن طريق إرسال رسالة SMS للرقم 1110 تكتب فيها رقم المحول إليه ثم مسافة والمبلغ المراد تحويله وستصلك رسالة بنجاح العملية.

الطريقة الرابعة: يمكن بكل سهولة إجراء عملية تحويل رصيد من موبايلي لموبايلي من الموقع الرسمي لشركة موبايلي السعودية وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك وكتابة رقم الموبايل والكود الخاص بك على موقع موبايلي الرسمي والقيام بالتحويل.

الطريقة الخامسة: وفي هذه الطريقة يمكن تحويل رصيد من موبايلي لموبايلي باستخدام التطبيق الرسمي للشركة والموجود على متجر Google Play.

رقم خدمة عملاء موبايلي السعودية

تسعى شركة موبايلي لتحسين خدمتها بشكل مستمر ولذا فقد قامت بتوفير رقم خدمة عملاء موحد وهو 9200 بالإضافة إلى إمكانية التحدث مع خدمة العملاء من الرقم 1100 من شبكة موبايلي أو 0560101100 من أي شبكة أخرى.

ومن المعروف أيضًا أن شركة موبايلي السعودية للاتصالات تقدم العديد من الخدمات والتي من بينها:

-خدمة الانتظار أثناء المكالمات من موبايلي.

-خدمة حظر المكالمات من موبايلي.

-خدمة مفقود اكسترا من موبايلي.

-خدمة كلمني فور انتهاء الرصيد من موبايلي.

-خدمة إشعار من موبايلي.