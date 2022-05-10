طريقة استرداد حساب فيسبوك مخترق .. 3 حلول سهلة

تعتبر منصة فيسبوك من المنصات الرائعة والأكثر انتشارًا وتساعد في البقاء على اتصال مع الأشخاص في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى مزايا أخرى مثل التسويق والاطلاع على الأخبار، ويمكن القول أنه يمكن عمل أي شيء على هذه المنصة، ولكن قد يتعرض فيسبوك للهجوم من قبل مرسلي البريد العشوائي واستهداف حساب المستخدم، فإذا تم اختراق حساب فيسبوك الخاص بك، فهل يوجد من طريقة لـ استرداد حساب فيسبوك مخترق؟ هذا هو السؤال الأكثر شيوعًا بين المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، في هذه المقالة سوف نعرض الحلول الممكنة والسهلة لاسترداد حساب فيسبوك تم اختراقه.

استرداد حساب فيسبوك مخترق

ماذا يعني اختراق حساب فيسبوك؟

منذ 2010 كان تطبيق فيسبوك هو التطبيق الأكثر تنزيلًا، وما زال، حتى أنه يمكن رؤية التطبيق على الأجهزة الذكية لدى الجميع، واختراق حساب فيسبوك يعني أنك غير قادر على الاستمتاع بالوصول إلى ملفك الشخصي على فيسبوك، أو قد تلاحظ بعض الأنشطة المشبوهة على حسابك وهذا يعني أن حسابك تم اختراقه، وقبل معرفة كيفية استرداد حساب فيسبوك مخترق، يجب معرفة فيما إذا تم اختراقه فعلًا، ومن أجل ذلك يمكنك ملاحظة النقاط التالية:

عدم القدرة على تسجيل الدخول للحساب باستخدام عنوان البريد الإلكتروني، أو كلمة المرور.

تغيير تفاصيل الملف الشخصي.

قد يتم إرسال طلبات صداقة إلى أشخاص دون سابق إنذار.

يتم إرسال الرسائل الخاطئة إلى الأشخاص الذين لم يتم مراسلتهم .

تحميل وظائف لم تقم بها.

فإذا وجدت أيًا من هذه الملاحظات، فهذا يعني أن الحساب قد تم اختراقه.

كيفية استرداد حساب فيسبوك مخترق

هناك عدة حلول يمكن من خلالها استرداد الحساب الذي تم اختراقه وتشمل هذه الحلول ما يلي:

لاسترداد حساب فيسبوك تم اختراقه يمكن عن طريق الحصول على مساعدة مركز مساعدة فيسبوك وذلك باتباع الخطوات التالية:

فتح المتصفح وإدخال “facebook.com/hacked”.

سيتم توجيهك إلى صفحة، سترى فيها رسالة باسم “الإبلاغ عن حساب مخترق”.

تحت تلك الرسالة سترى رسالة “إذا كنت تعتقد أن شخصًا آخر أو فيروسًا قد اخترق حسابك، فانقر فوق الزر “تم اختراق حسابي” وسنساعدك على تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك لاستعادة السيطرة”.

ثم انقر فوق تم اختراق حسابي ، وعندها سيتم توجيهك إلى صفحة جديدة وفيها سيتم الطلب منك إدخال رقم هاتفك المحمول أو عنوان بريدك الإلكتروني، أو كلمة المرور الحالية أو القديمة إذا كنت تعرفها.

وعندها سيتم توجيهك إلى صفحة جديدة وفيها سيتم الطلب منك إدخال رقم هاتفك المحمول أو عنوان بريدك الإلكتروني، أو كلمة المرور الحالية أو القديمة إذا كنت تعرفها. ثم قم بالضغط على أيقونة البحث، وأدخل كلمة المرور، وثم اضغط على أيقونة متابعة.

بعد ذلك سيتم توجيهك إلى صفحة جديدة، وهنا ستظهر قائمة الخيارات للمساعدة في معرفة ما يحدث لحسابك، قم بتحديد أحد تلك الخيارات.

وأخيرًا اضغط على أيقونة متابعة.

في الصفحة التالية، اضغط على أيقونة البدء.

يجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر قد يستغرق بضعة أيام لحل هذه المشكلة.

تغيير كلمة مرور فيسبوك

الطريقة الثانية التي يمكن تجربتها في استرداد حساب فيسبوك مخترق، تغيير كلمة المرور ويمكن عمل ذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق فيسبوك.

قم بمحاولة تسجيل الدخول باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

على جانب الشاشة، انقر فوق الخطوط الأفقية الثلاثة، وسيتم توجيهك إلى صفحة جديدة.

في الصفحة الجديدة، انقر فوق”الإعدادات والخصوصية”.

ومنها انقر فوق كلمة المرور والأمان.

ثم انقر فوق تغيير كلمة المرور.

سيُطلب منك كتابة كلمة المرور الحالية وتعيين كلمة مرور جديدة، وإعادة كتابة كلمة المرور الجديدة، ثم انقر فوق “تحديث كلمة المرور”.

استعادة كلمة مرور الفيسبوك

الحل الثالث في كيفية استرداد حساب فيسبوك مخترق، من خلال استعادة كلمة مرور فيسبوك، وذلك باتباع الخطوات التالية: