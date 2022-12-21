3 فئات يُمكنهم استرداد الأموال من فورت نايت Fortnite بعد أزمة دفع الرسوم غير المرغوب فيها

أزمة غير متوقعة تضرب لعبة فورت نايت، تتمثل في دفع الرسوم الغير مرغوب فيها التي كبدت ملايين اللاعبين مبالغ مالية، جراء استحقاق رسوم منها وفق 3 حالات مختلفة، يحق لهم خلال الفترة المقبلة استرداد ما تم دفعه دون وجه حق، وفقًا لقرار لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية الأخير، وهو ما تم كشف عنه مؤخرًا في تقارير صحفية مهتمة، أشارت إلى نصف تسوية شركة Epic Games المالكة للعبة التي يبلغ قيمتها 520 مليون دولار ستذهب إلى المبالغ المستردة لخداع المستخدمين.

أزرار ساهمت في تفاقم الأزمة

وأوضحت التقارير أن تكوين الأزرار داخل فورت نايت كان مُحيرًا للغاية وغير متسق، حيث كانت تتسبب بشكل سريع وسهل في زيادة الرسوم مقابل العناصر التي لا يريدها اللاعبين، من خلال الضغط عليها أو معاينتها، فإذا كان المستخدم يريد معاينة عنصر ما وضغط عن طريق الخطأ على زر مجاور، فكان يتم على الفور تحصيل منه رسوم مقابل العنصر دون الرجوع إليه.

3 فئات يحق لهم استرداد الأموال

وأوضحت شركة إيبك جيمز أنه سيتم تخصيص 245 مليون دولار لرد أموال المستخدمين الذين تعرضوا للخداع لفرض رسوم غير مرغوب فيها، ووفقًا لما حددته لجنة التجارة الفيدرالية FTC، وأولى هذه الفئات، هم الآباء الذين قام أطفالهم بإجراء عملية شراء غير مصرح بها داخل Epic Games باستخدام بطاقة ائتمان، وذلك خلال الفترة من يناير 2017 حتى نوفمبر 2018.

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أما الفئة الثانية التي يحق لهم استرداد الأموال، فهم اللاعبين الذين تم تحصيل رسوم عليهم من العملة داخل اللعبة V-Bucks مقابل عناصر غير مرغوب فيها داخل اللعبة مثل مستحضرات التجميل أو اللاما أو بطاقات المعركة، بينما تتمثل الفئة الثالثة في اللاعبين الذين تم إغلاق حساباتهم بين يناير 2017 وسبتمبر 2022 بعد الاعتراض على الرسوم غير المصرح بها مع شركات بطاقات الائتمان الخاصة بهم.