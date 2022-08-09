استرجع حسابك على الفيسبوك والذي تم تعطيله

الآن أصبح من الممكن معرفة أنه تم تعطيل حسابك على الفيس بوك إذا كنت تحاول تسجيل الدخول إلى الفيسبوك، وفجأة تظهر لك رسالة تُخبرك أنه تم تعطيل هذا الحساب لأسباب محددة، في الحقيقة لا داعي بعد اليوم للقلق والإنزعاج لأن الأمر يمكن حدوثه لأي شخص أو مستخدم يدخل على شبكات التواصل الإجتماعي، كما يمكنك استخدام رابط استرجاع حساب فيس بوك معطل لإسترداد حسابك خلال 24 ساعة.

أسباب تعطيل حسابك على الفيس بوك

منذ بدايات عام 2019 أخذت منصة الفيس بوك في تعديل سياستها تجاه الحسابات الوهمية وأيضًا الحسابات التي تقوم بنشر العنصرية ومن أهم تلك الأسباب التي قد تؤدي إلى إغلاق حسابات الفيس بوك ما يلي:-

الحسابات الوهمية أو الغير فعالة لفترة طويلة حتى وإن كان الحساب حقيقي.

نشر محتوى قد يحث على العنف والعنصرية.

استعمال الأسماء الغير حقيقية أو المزيفة.

انتحال صفة شخصيات عامة أو مشهورة ومعروفة بالمجتمع.

وجود تعليقات مزعجة أو قيامك بتعليقات كثيرة وفي نفس الوقت.

كيفية استخدام رابط استرجاع حساب في الفيس بوك معطل بواسطة الهوية