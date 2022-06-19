بضغطة واحدة استرجع أرقام هاتفك المحذوفة عبر فيسبوك| واعرف من يتابعك

يتعرض حاملي الهواتف الذكية بشكل دائم ومستمر لفقدان جهات الاتصال الخاصة به، إما ضياع الموبايل الخاص به أو تلفه أو إجراء تحديث وضبط مصنع له، أو حتى لشراء جوال جديد، وهو ما يدفعه لطريقة سهلة وسريع لاسترجاع أرقام جهات الاتصال الخاص به التي كان مُخزنة على الهاتف من قبل، لاسيما وأنها تحتوي على العديد من الأرقام المهمة والضرورية التي يتم التواصل معها باستمرار، وهنا يُمكن استرجاعها من خلال تطبيق فيس بوك.

استرجاع أرقام الهاتف عبر فيس بوك

ويُمكن بضغطة واحدة من استرجاع جميع أرقام وجهات الاتصال المُخنة على هاتف عبر رابط الفيسبوك الخاص بحفظ جهات الاتصال المختلفة، وقد ترى جهات أيضًا قديمة جدًا قمت بحذفها أو لم تجدها من فترة طويلة، ويتطلب من الأمر اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/mobile/messenger/contacts.

سيتم نقلك صفحة صفحة بها جميع جهات الاتصال المدرجة على موبايلك.

سيظهر اسم جهة الاتصال وبجوارها الرقم.

يُمكنك الضغط على الرقم حتى يظهر كاملاً.

معرفة من يتابعك

كما أتاح تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا والأكثر انتشارًا وتحميلاً عبر المنصات المختلفة، إمكانية مشاهدة قائمة الأشخاص الذين يتابعونك عبر صفحتك الشخصية، سيما وأن بعضهم قد يكون خارج جهات الصداقة الخاصة بك، ولكنهم فضلوا متابعة الصفحة لمعرفة أحدث المنشورات، ويُمكنك الآن بكل سهولة من معرفتهم، وبإمكتنك أيضًا متابعتهم.

ولمعرفة من يتابعك يُمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح الفيسبوك الخاص بك. من الزاوية العلوية اليسرى انقر فوق رمز ملفك الشخصي. ثم اضغط على حسابك. ومن صفحة الملف الشخصي، انقر على الأصدقاء في قائمة علامات التبويب أسفل اسمك. ثم اضغ على علامة المتابعين أو Followers في تبويب الأصدقاء. تظهر أمامك قائمة بمتابعيك جميعًا.

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