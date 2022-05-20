سؤال متجدد يتبادر إلى ذهن الملايين من المستخدمين: هل يمكن استرجاع الصور المحذوفة من سناب شات، خاصةً في حالة إذا كان الحساب كان يحمل العديد من مقاطع الصور والفيديوهات الخاصة بالمستخدم، ويريد استرجاع ما تم حذفه للحاجة، ويُمكن بالفعل ذلك من خلال بعض الخطوات الأساسية عبر جهازك من أجل الاسترجاع الكامل لما تم حذفه، ومن ثم إعادتها مجددًا إلى المكان المخزنة فيه.

هل يمكن استرجاع الصور المحذوفة من سناب شات

يُمكن ذلك بالفعل من خلال إتباع بعض الطرق والخطوات من snapchat على هاتفك الجوال، أو من خلال بعض البرامج المخصصة لاسترجاع الصور المحذوفة، مع العلم أن هواتف الأندرويد تمتلك مِيزة رائعة تتعلق بالاحتفاظ بالملفات عبر وضعها في ذاكرة التخزين المؤقت لجميع التطبيقات الموجودة على الهاتف، وتوجد هذه الملفات في وحدة التخزين ولكن دون ظهورها في مجلد رئيسي.

كيفية العثور على صور المحذوفة بالتخزين

فتح مدير الملفات للعثور على مِلَفّ يسمى الأندرويد Android.

ثم الضغط على المجلد لفتحه.

بعد ذلك يتم فتح مجلد المعلومات لتجد جميع التطبيقات الموجود على الهاتف.

يتم الضغط على مجلد “سناب شات أندرويد”.

حتى تتمكن من استرجاع الصور والفيديوهات على الهاتف مرة أخري عليك الضغط مرة أخري.

يهمك أيضًا:

تسجيل دخول سناب شات واستعادة حساب محذوف برقم الجوال أو الإيميل

كيفية إخفاء موقعك في سناب شات عن الآخرين وتفعيل وضع الشبح

تنزيل برنامَج استعادة الصور المحذوفة من سناب شات

يمكنك استرجاع الصور المحذوفة من سناب شات من خلال تحميل بعض البرامج المساعدة التي تتمكن من استعادة ما تم حذه، ومن أبرزها (Photos Recovery – Restore Deleted Pictures – Images)، ثم اتباع الخطوات التالية: