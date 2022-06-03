تم تعطيل حسابي الشخصي على الفيس بوك، لا تقلق لأنك الآن وبسهولة تستطيع استرجاع حساب فيس بوك معطل وبأكثر من طريقة، تعطيل حسابك على facebook قد يعرضك لصدمة بسبب إحتمالية فقدانك لكافة ذكرياتك المسجلة عليه من صور وفيديوهات وحسابات أصدقائك وغيرها من اللحظات الموثقة عليه، للأسف أصبحت حسابات الفيس مُعرضة للقلق والأمر يرجع لعدة اسباب، اغلبها يخضع نتيجة السياسات التي يفرضها القائمون على التطبيق، وإن لم يكن معظمها مقنع، لذا ومن خلال مقال اليوم سنحاول اتباع بعض الخطوات السهلة والتي سخرها لنا التطبيق نفسه في محاولة من أجل استرجاع حساب فيس بوك معطل، تابع للنهاية ولعلك تجد معنا المساعدة في استعادة حسابك عبر هذه الخطوات.

أسباب تعطل حسابك على الفيس بوك

قبل التطرق لموضوع استرجاع حساب فيس بوك معطل، دعونا نتعرف أولاً على الأسباب التي قد تؤدي إلى تعطيل حسابك دون ان تدرك الأمر، وعملاً بالحكمة القائلة ” إذا عُرِف السبب بطل العجب”، حيث منذ عام 2019 قام تطبيق الفيس بوك بإجراء بعض التعديلات تجاة بعض الحسابات الوهمية، أو التي تقوم بنشر الكراهية وتحث على الفساد والعنصرية، سنلخص هذه الأسباب في السطور التالية:-

الحسابات التي تنشر نحتوى يحض على الفساد، العنف، العنصرية.

الحسابات الوهمية أو الغير نشطة منذ فترة.

استخدام البعض لحسابات تحمل اسماء مزيفة.

قيام البعض بإستخدام تعليقات مُسيئة ومزعجة.

انتحال بعض الشخصيات المشهورة والمعروفة اجتماعيًا.

عدم احترام معايير المجتمع الخاصة بالفيس بوك.

أهم شروط استرجاع حساب فيس بوك معطل

تلقيك لرسالة تخبرك بأنه ت تعطيل حسابك.

ينبغي امتلاكك لكافة التفاصيل الخاصة بحسابك مثل : رقم الهاتف، الاسم، الإيميل.

امتلاكك للهوية الأصلية الصادرة عن الحكومة.

امتلاكك لأي جهاز عليه حسابك القديم مثل الهاتف أو الكمبيوتر.

وجود إثبات شخصية.

خطوات استرجاع حساب فيس بوك معطل

ولكي تتمكن من استرجاع حساب فيس بوك معطل، لا بد وان تقوم بهذه الخطوات الهامة :