أفضل طرق استرجاع حساب فيسبوك بدون رقم الهاتف أو الإيميل، حيث يفقد العديد منا حيانًا إمكانية الوصول لحسابه على الفيسبوك ومن أكثر الأخطاء الناتجة عن ذلك هو بسبب فقدان رقم الهاتف أو نسيان الإيميل، لذا سنستعرض معًا بعض أهم طرق استرداد حساب فيسبوك مثل كيفية استرجاع حساب فيسبوك بدون رقم الهاتف او الإيميل، أو استعادته عن طريق الأصدقاء أو بواسطة الاسم، تابع القراءة للنهاية لتتعرف على ما الطريقة المناسبة لك.

كيفية استرجاع حساب فيسبوك بدون رقم الهاتف أو الإيميل

التوجه إلى متصفح جوجل كروم على هاتفك المحمول وفتح صفحة تسجيل الدخول إلى المنصة.

فتح القائمة وتفعيل وضع سطح المكتب.

القيام بإضافة رقم الهاتف أو عنوان الإيميل والضغط على خيار ” نسيت كلمة المرور”.

أضغط فوق ” لا يمكنني الوصول إلى بريدي الإلكتروني”.

وفي حالة فقدانك رقم الهاتف والإيميل فإنك ستقوم بالضغط على ” لم يعد بإمكاني الوصول إلى هذه “.

قم بإدخال ايميل جديد ثم الضغط على متابعة continue.

تسجيل اسمك بالكامل في الخانة الأولى، ثم القيام برفع صورة تعريفية خاصة بك مثل (رخصة القيادة- شهادة الميلاد- جواز السفر- بطاقة الهوية الشخصية- وثيقة الزواج) وهذه هي الوثائق المعترف بها ويتم قبولها، اختر واحدة وقم بأخذ صورة لك معها وارفعها ثم انقر على خيار” إرسال”.

ينبغي أن تكون نفس البيانات على حسابك على الفيسبوك هي نفسها على الوثيقة التعريفية، بالإضافة إلى الإنتباة إلى عدم انتهاء صلاحية هذه الوثائق.

في خلال 24 ساعة ستتمكن من الحصول على رابط إعادة تعيين كلمة المرور على الإيميل وبالتالي تستطيع بسهولة استرجاع حساب فيسبوك بدون رقم الهاتف أو الإيميل.

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استرجاع حساب فيسبوك عن طريق صديق

قم بتحديد شخص أو صديق يمكنك أن تقوم من خلاله فتح حسابك.

تستطيع تحديد عدد من الأشخاص من 1 إلى 5 أشخاص لكي يمكنك الدخول وزيادة إجراءات الحماية والأمان.

قم بالتوجه إلى صفحتك الخاصة والدخول على الإعدادات الشخصية أو العامة في الفيسبوك.

قم بالنقر على security and login وتسجيل الدخول عليه.

قم بالنقر على التعرف على الإيميل من خلال الأصدقاء.

عند فتح نافذة بها عدة خيارات قم باختيار أبرز الأصدقاء الذين ترغب في أن يتم التوثيق من خلالهم.

وهكذا يمكنك فتح الحساب في أي وقت من خلالهم.

استرجاع حساب فيسبوك المخترق

بعد استعراض كيفية استرجاع حساب فيسبوك بدون رقم الهاتف أو بدون الإيميل، نستطيع الآن عرض كيفية استرجاع حساب الفيس بوك المخترق كالتالي :-

تستطيع الحصول على الحساب الخاص بك إذا تم التهكير على الإيميل الخاص بك.

يمكن أن يتم هذا في حالة عدم حذف البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

سوف تقوم بالتوجه إلى الحساب الخاص عبر البحث.

فتقوم بإرسال رسالة إلى رقم التأكيد.

استرجاع حساب فيسبوك عن طريق الاسم