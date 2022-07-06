يبحث الكثير من المستخدمين عن كيفية استرجاع حساب سناب شات عن طريق رقم الجوال، حيث قد يحدث الكثير من المشاكل التي تؤدي إلى عدم فتح سناب شات، وقد يكون قد نسيت كلمة المرور أن قد قام أحد المتسللين بتهكير الحساب الخاص بك، والعديد من المشاكل الأخرى، يُمكنكم التعرف خلال السطور التالية على استرجاع حسابك الخاص على سناب شات من خلال رقم الهاتف وطرق أخري.

استرجاع حساب سناب شات عن طريق رقم الجوال

يمكنك استرجاع حساب سناب شات عن طريق رقم الجوال من خلال إتباع هذه الخطوات السهلة والبسيط:

الدخول على حسابك الخاص في سناب شات.

تحديد طريقة إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك سواء كانت من خلال الجوال أو الإيميل.

ويقوم التطبيق بطلب إجراء من خلال اختيار بعض الصور عبر رمز الشبح.

ثم إدخال رقم الجول لإعادة تعيين كلمة المرور.

استلام الرسالة

بعد ذلك سوف يرسل إليك سناب شات رسالة نصية عبر الجول تحتوي على رمز التحقق المكون من 6 أرقام، عليك إدخال هذا الرمز في التطبيق، ثم إعادة تعيين كلمة المرور، مع العلم أنه يجب أن تكون مكونة من (أحرف وأرقام ورموز).

طريقة استرجاع حساب سناب شات عن طريق الدعم الفني

وهنا تكون قد قمت باسترجاع كلمة المرور الخاصة بك عبر تطبيق سناب شات بنجاح، وعليك الدخول مرة أخري عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور الجديد.