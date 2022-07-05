هل ترغب في استرجاع حساب سناب شات الخاص بك؟ هل نسيت رقم الهاتف أو الإيميل الخاص بك على تطبيق سناب شات؟، نوضح لكم من خلال موقعنا طريقة استرجاع حساب سناب شات عن طريق الدعم الفني، بالإضافة إلى معرفة طريقة استرجاع حساب سناب شات بدون رقم جوال أو إيميل، وهو ما يُسهل عملية استرجاع الحساب في وقت قياسي.

استرجاع حساب سناب شات عن طريق الدعم الفني

الدخول على الصفحة الخاصة بالدعم الفني لــ (سناب شات).

الضغط على اختيار “تسجيل الدخول إلى حسابي” أو “My account login”

تحديد اختيار “أعتقد أنه تم اختراق حسابي أو ” I think my account was hacked”

اضغط على ايقونة “Yes”.

ملء جميع الخانات الفارغة بالبيانات اللازمة.

عليك كتابة المشكلة في الحقل المخصص لشرح المشكلة حتى يتفهم الدعم الفني عن المشكلة التي تواجهها وهي استرجاع الحساب.

استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل

يمكنك استرجاع حسابك الخاص على سناب شات بدون ايميل من خلال الخطوات التالية:

الانتقال على صفحة accounts snapchat.

اضغط على رقم الهاتف الخاص بك، وإدخال الرقم ثم “استمرار” أو continue.

وعلى الفور سوف يصل إليك رمز على رقم الهاتف، عليك إدخاله في تطبيق سناب شات على الفور.

ثم إدخال كلمة المرور الجديد، وتكون هنا قد نجحت في استرجاع حسابك الخاص على سناب شات بدون ايميل.

استرجاع حساب سناب شات بدون رقم جوال

كما أننا سنوضح لكم الطريقة الأخرى لاسترجاع حساب سناب شات في حالة لم يكن معك رقم الجوال الخاص بالحساب وهي كالتالي:

الدخول على snapchat account.

الضغط على “عنوان البريد الإلكتروني”.

سوف يصل إلى الإيميل الخاص بك كود التفعيل، عليك إدخاله عبر سناب شات

ثم إتباع باقي الخطوات التي ذكرناها أعلاه، وتكون بالفعل قد استعادة حسابك الخاص بنجاح.

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