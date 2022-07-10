كثير من مستخدمي منصة سناب شات الشهيرة للتواصل الاجتماعي، قد يتعرضون حساباتهم الخاصة للسرقة، ويتسائلون باستمرار عن كيفية استرجاعها، لذلك سوف نوضح لكم استرجاع حساب سناب شات المسروق خلال دقائق وبكل سهولة وذلك من خلال الخطوات التي سوف نوضحها لكم اليوم في ذلك المقال.

كيفية معرفة سرقة حساب سناب شات؟

هناك العديد من الأمور التي تشير إلى أن حساب سناب شات الخاص بك مسروق ومن أبرزها كالتالي:

عند إخبار الأصدقاء الشخص بأنهم استلموا رسائل عبر حسابه الخاص.

وهناك بعض المتسللين الذين يقومون بطلب المال أو البيانات الشخصية الخاصة بك.

وصول العديد من التحذيرات بدخول أحد المتسللين على حساب سناب شات.

تغيير رقم الجوال أو الإيميل الخاص بتطبيق سناب شات.

استرجاع حساب سناب شات المسروق

يمكنك استرجاع حساب سناب شات المسروق خلال دقائق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على دعم سناب شات.

تحديد اختيار الأمان.

ثم الضغط على “الإبلاغ عن مشكلة تتعلق بالأمان”.

اختيار “أشك أن الحساب الخاص بي تم سرقته”

يحولك فريق الدعم بتحويلك على “نسيان كلمة المرور”.

وإذا لم تنجح هذه الخطوة، عليك الضغط على زر “نعم” ثم “أنني بحاجة لمساعدة”.

ثم الضغط على زر “لا” عندما يطلب الدعم التطبيق منك ذلك.

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طريقة استرجاع حساب سناب شات عن طريق الدعم الفني

وبعد ذلك عليك ملء الطلب الذي سوف يقوم الدعم الفني بإرساله لك، واضغط على “إرسال”، وهنا سوف يقوم الدعم الفني بدخولك على الحساب الخاص بك في سناب شات من خلال تغيير كلمة المرور بأخري جديدة، ولكن بعد أن يقتنع الفريع بالإجابات التي قمت بتعبئتها في الطلب، وإذا لم تستطيع من الدخول مرة أخري إلى حساب سناب شات، فيجب عليك فتح حساب جديد.