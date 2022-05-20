من أكثر ما يبحث عنه الكثيرون من مستخدمي وسائل التواصل المختلفة وبخاصة تطبيق أنستا هو التعرف على طريقة استرجاع حساب انستقرام في حالة فقده أو نسيان كلمة المرور، أو قام instagram بحذف الحساب في حال إنتهاك سياسة استخدام المنصة أو حتى إختراقه من قبل أيًا من الهاكرز، وهذا ما سنتناول توضيحه للإجابة عن أسئلة المستخدمين المتكررة حول هذا الموضوع وسنوضح أيضًا الطرق المختلفة التي يمكنك اتباعها لاسترجاع الحساب مهما كان سبب حذفه أو فقدانه.

استرجاع حساب انستقرام

يمكنك اتباع هذه الطريقة للتتمكن من استرجاع حسابك في حالة فقد الإيميل:

في البداية قم بفتح تطبيق انستقرام على هاتفك الجوال ومن بعدها قم بإدخال اسم المستخدم في البيانات الخاصة بتسجيل الدخول.

على هاتفك الجوال ومن بعدها قم بإدخال اسم المستخدم في البيانات الخاصة بتسجيل الدخول. سيتم ظهور الصورة الشخصية الخاصة بك في حساب انستقرام فور قيامك بإدخال اسم المستخدم.

يعد ظهور صورة الملف الشخصي تأكيد على أن عملية استرجاع حساب انستقرام تتم بصورة صحيحة.

قم بعدها بالنقر على كلمة إرسال رسالة قصيرة الموضحة أمامك.

سيتم وصول كود التحقق الخاص بك عبر رسالة قم بإدخاله في الخانة المخصصة له لكي تتمكن من استرجاع الحساب وإتمام عملية تسجيل الدخول.

عليك بعدها القيام بتغيير بعض البيانات أو القيام بربط حساب الانستقرام بأي حساب أخر سواء حساب فيسبوك أو حساب جوجل لكي تتمكن من استرجاع الحساب وبكل سهولة في حال فقدانه مرة أخرى.

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استرجاع حساب انستقرام عند فقدان الايميل رقم الهاتف كلمة السر

يمكنك أيضًا استرجاع حسابك في انستقرام عند فقد الإيميل وكلمة السر من خلال هذه الخطوات:

القيام بفتح تطبيق انستقرام على الهاتف الجوال ومن ثم القيام بإدخال اسم المستخدم ورقم الهاتف كلاً منهم في الخانة المخصصة له.

قم بعدها بإدخال أي كلمة سر سابقة أو كلمة سر تتذكرها خاصة بك.

قم بالضغط فوق تبويب تسجيل الدخول الموضح أمامك سيتم ظهور صفحة صغيرة منبثقة مكتوب فيها إرسال الإيميل Send E.mail.

عليك القيام بفتح البريد الإلكتروني المستخدم في حساب انستقرام ومن بعدها يمكنك استخدام اسم المستخدم للدخول إلي حسابك.

قم بعدها بتغيير كلمة السر الخاصة بك ومن ثم القيام تأكيدها في الخانة الأخرى ومن الضروري إدخال رقم مرور قوى لضمان عدم اختراقه.

عليك النقر على علامة الصح ليتم نقلك إلى الصفحة الشخصية بالتالي استرجاع حساب انستقرام.

قم بالنقر على تعديل الصفحة وكتابة جميع البيانات اللازمة، وفي النهاية قم بربط حسابك بأي حساب أخر لضمان عدم فقدانه مرة أخرى.

استرجاع حساب انستقرام نسيت كلمة المرور

يمكنك اتباع هذه الخطوات لاسترجاع الحساب عند نسيان كلمة المرور: