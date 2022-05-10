هناك العديد من الطرق التي يمكنك اتباعها لاسترجاع حساب فيسبوك وتأتي طريقة استرجاع الفيس بوك عن طريق تاريخ الميلاد من أكثر الطرق التي يبحث عنها الكثيرين وذلك لكونها طريقة فعالة وسلسة في استعادة حسابك على facebook، بحيث قد تواجه عملية توقف أو غلق مفاجئ لحسابك وذلك من خلال ربوتات الذكاء الإصطناعي التابعة للشركة والتي تبحث وبصورة مستمرة من أجل مراجعة حسابات الفيس وفقًا لشروط وسياسات ميتا من أجل مواجهة أي سلوكيات ضارة لتقوم بأخذ الإجراءات المناسبة ومن ثم قفل الحساب وسوف نوضح خلال هذه المقالة طريقة استرجاع الفيس بوك عن طريق تاريخ الميلاد من خلال خطوات سلسة يمكن للجميع تطبيقها وبكل سهولة.

استرجاع الفيس بوك عن طريق تاريخ الميلاد

في بداية الخطوات عليك القيام بتسجيل الدخول إلى Facebock من خلال إدخال اسم المستخدم ورقم المرور ومن ثم الضغط على تبويب تسجيل الدخول.

سيتم تحويلك بصورة مباشرة إلى رابط استرجاع الفيس بوك عن طريق تاريخ الميلاد.

ومنها سيتم نقلك إلى صفحة جديدة تطلب منك إدخال بعض البيانات الخاصة بك وبحسابك في فيسبوك.

في مقدمة البيانات سيتم طلب اسم حسابك بالكامل سواء كان باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.

عليك بعدها القيام بإدخال تاريخ الميلاد الخاص بك وذلك في الخانة الثانية.

يأتي بعدها مستطيل يطلب منك إدخال بعض المعلومات الإضافية مثل كتابة الشكوى الخاصة بك بخصوص قفل حسابك في فيسبوك وذلك مع توضيح عدم قيامك بأي تجاوز للقوانين الخاصة بالتطبيق مع الطلب وبطريقة رسمية لإسترجاع حسابك من جديد.

قم بعدها بإدخال بريدك الإلكتروني الخاص بحسابك في فيسبوك أو أدخل رقم هاتفك في حالة إذا كان الحساب منشأ على رقم الهاتف.

أو أدخل رقم هاتفك في حالة إذا كان الحساب منشأ على رقم الهاتف. وفي نهاية هذه البيانات قم بالضغط على تبويب إرسال لكي تتمكن من إنهاء خطوات استرجاع الفيس بوك عن طريق تاريخ الميلاد وبكل نجاح.

قم في النهاية بمراجعة الطلب الخاص بك ومن ثم إنتظار وصول رسالة عبر بريدك الإلكتروني لتخبرك بإسترجاع حسابك من جديد.

استرداد حساب فيس بوك عن طريق الاسم

فكما أوضحنا سابقًا استرجاع الفيس بوك عن طريق تاريخ الميلاد يمكنك أيضًا استرجاعه استرجاعه من خلال الاسم:

عليك القيام بتسجيل دخولك إلى فيسبوك من خلال أي حساب فيسبوك آخر.

في شريط محرك البحث قم بكتابة اسم حسابك في فيسبوك الذي تريد استرداده.

ستظهر لك العديد من حسابات فيسبوك المتعلقة بهذا الإسم قم بالضغط على الحساب الخاص بك من بين الحسابات العديدة الظاهرة.

ستلاحظ ظهور رابط رابط البروفايل الخاص بك داخل المتصفح على هذا الشكل ******https://www.facebook.com/R.

في مكان هذه النجوم السابقة سيكون اسمك أو بعض الأرقام والرموز.

عليك القيام بنسخ هذه الأرقام والرموز ومن ثم الذهاب إلى رابط تسجيل دخول Facebock.

قم بعدها بلصق هذه الرموز والأرقام في المكان المخصص للاسم.

فور الضغط على تسجيل الدخول بدون إدخال كلمة المرور سيتم ظهور صورة حسابك في فيسبوك.

عليك إدخال كلمة المرور ليتم دخولك إلى حسابك وبصورة مباشرة.

وبهذا تكون قد تمكنت من استعادة حسابك إما من خلال اتباع طريقة استرجاع الفيس بوك عن طريق تاريخ الميلاد أو من خلال الاسم.