استراتيجيات وتقنيات فعالة للتقليل من خطر التعرض للإختراق على الانترنت

تتعرض العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي للاختراق وذلك لأسباب مختلفة، تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي معرضة لخطر الاختراق بسبب البيانات المنشورة فيها، قد يتم اختراق بيانات حسابك البنكي أو معلومات التأمين الاجتماعي أو الطبي الخاصة بك وقد يتسبب ذلك بمشاكل كبيرة بالنسبة لك، تقود بعض الممارسات اليومية التي يتم اتباعها عبر مواقع الإنترنت المختلفة وكذلك بعض العمليات الروتينية اليومية على الإنترنت بشكل ما المحتالين والمخترقين لاختراق حساباتك أو بياناتك الحساسة وسيكون من الصعب معالجة الأمر بعد حدوثه، إليك في هذا المقال بعض الاستراتيجيات الفعالة والتقنيات التي ستتمكن بها من حماية خصوصيتك على الإنترنت للوقاية من خطر الاختراق، تشير إحصائية إلى أنه تم القيام بحوالي 1,393 عملية اختراق كبرى للبيانات في عام 2023 وتم تسريب بيانات خاصة بأكثر من 156,000,000 مواطن أمريكي، تعد عملية الحفاظ على الخصوصية على الإنترنت صعبة ومعقدة للغاية لذلك عليك اتباع هذه الاستراتيجيات للتقليل من خطر التعرض للاختراق.

كيف تحمي بياناتك على الإنترنت:

شارك معلومات أقل على التطبيقات والخدمات على الإنترنت:

تنتشر عمليات الخداع عبر الإنترنت بشكل مخيف ويمكن للمخادعين أن يهددوا سلامة بياناتك على الإنترنت من خلال عمليات الاستدراج الذي يقومون بها لذلك أفضل خطوة لحماية معلوماتك هو عدم مشاركة الكثير من البيانات، عليك عدم مشاركة الكثير من بياناتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لأن من يحاول اختراقك سيقوم بدراسة الوضع بشكل جيد أولاً لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنك.

استخدم كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها:

قم باستخدام كلمات مرور قوية لتطبيقاتك المختلفة، عليك عدم الاستهانة بهذا الأمر ولضمان أفضل نتيجة تقوم الكثير من التطبيقات والمواقع على الانترنت باقتراح كلمات مرور قوية لاستخدامها، قم باستخدام تلك الرموز الصعبة حتى يعصب على المخترقين تخمينها، استخدم المصادقة الثنائية وسيتم إرسال رمز إليك عبر رسالة نصية للتأكيد على أنك أنت المستخدم الحقيقي للتطبيق المعنى.

قم بتشديد إعدادات الخصوصية على حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي:

قم بتشديد إعدادات الخصوصية على حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي، قم بمراجعة إعدادات الخصوصية على الحسابات الخاصة بك عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، ليس عليك حذف حسابك، بل قم بمراجعة الاعدادات فقط لأن الإعدادات الافتراضية للمواقع المختلفة على الإنترنت وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي تتجه نحو جمع المزيد من البيانات عن المستخدمين بدلا من حمايتهم لذلك لا تعتمد على تلك الإعدادات الافتراضية.

استخدم الـ VPN عند دخول الانترنت من شبكات عمومية:

عليك الحذر عند استخدام الشبكات العمومية في المقاهي أو في المطارات أو في مختلف الأماكن العمومية بشكل عام، تقوم تلك الشبكات بتتبع سجلات التصفح الخاصة بك وقد تجمع بعض البيانات الحساسة أو كلمات المرور التي تستخدمها أثناء استخدامك لتلك الشبكات، عليك باستخدام تقنيات الـ VPN وتوجد عدة تطبيقات مختلفة يمكنك استخدام إحداها لحماية نفسك، يمكنك استخدام تطبيقات مثل تطبيق Tor أو تطبيق Brave حيث إن تلك التطبيقات تعتبر الأكثر أماناً على الإنترنت.

لا تتجاهل اشعارات التحديثات في انظمة التشغيل المختلفة:

سواء كنت تستخدم هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر الشخصي، توجد بعض التحديثات التي توفرها أنظمة التشغيل المختلفة التي تعمل عليها ويتم إرسالها لأجهزتك بشكل دوري، عليك عدم تجاهل تلك التحديثات لأنها تحميك من الاختراقات التي تستهدف الاصدارات القديمة لأنظمة التشغيل وتطبيقات التصفح، تشمل تلك التحديثات التحديثات التي تأتي على متصفح جوجل كروم أو نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز وماك أو إس.