استخدام الترجمة المباشرة مع سماعات جوجل Pixel Buds: دليلك للتواصل العالمي

سماعات Google Pixel Buds توفر ميزة الترجمة المباشرة التي تفتح آفاق التواصل العالمي بغض النظر عن حواجز اللغة، سواء كنت في رحلة بلاد بعيدة أو تتحدث مع زملاء من ثقافات مختلفة، تعد هذه الميزة أداة فعالة وسريعة للفهم المتبادل.

المتطلبات الأساسية لاستخدام الترجمة المباشرة

للاستفادة من هذه الميزة، يجب أن تمتلك هاتف جوجل Pixel أو هاتف يعمل بنظام أندرويد 6.0 فما فوق، وتطبيق Google Translate محدث، كما ينبغي عليك تفعيل مساعد جوجل لتجربة أكثر سلاسة.

خطوات تفعيل الترجمة المباشرة عبر مساعد جوجل

1. ارتدي سماعات Pixel Buds وتأكد من اتصالها بالهاتف.

2. اضغط مطولًا على السماعة لتفعيل مساعد جوجل ثم طلب اللغة المراد التحدث بها.

3. ابدأ الحديث بلغتك الأم بعد ضغط زر السماعة، ثم اتركه لتظهر الترجمة.

4. استخدم تطبيق Google Translate لتحويل كلام الطرف الآخر إلى لغتك.

استخدام الترجمة المباشرة دون مساعد جوجل

1. افتح تطبيق Google Translate.

2. حدد اللغات المرغوبة للترجمة.

3. استخدم وظيفة المحادثة لتبادل الحديث بالضغط على سماعات Pixel Buds والميكروفون في التطبيق.

التواصل في عصر العولمة

تعد سماعات Google Pixel Buds أداة متطورة تجعل التواصل بين الثقافات أكثر سهولة وفعالية، من خلال الترجمة المباشرة، يمكن للمستخدمين فهم والتواصل مع الآخرين بلغات متعددة، مما يجعل العالم أصغر وأكثر ترابطًا.