استحداث خاصية جديدة بالواتساب تتيح استخدامه دون إنترنت وعبر أجهزة أخرى

تم إضافة خاصية جديدة لتطبيق الواتساب تمكن مستخدميه عدم الاعتمادي على الهاتف الذي يوجد به شريحة الخط أو حتى اتصاله بشبكة الإنترنت، فيمكن استخدام الواتساب بتلك الخاصية عبر أجهزة أخرى، وكانت الخاصية القديمة تقتصر على استخدام الواتس اب بالهاتف الذي به شريحة ويوجد به إنترنت، وكان هذا يكلفنا الكثير في استخدامها أو حتى الرغبة في إستخدام الواتس آب خارج الهاتف في أي جهاز آخر لذلك قد يسرت لنا تلك الخاصية الكثير.

خاصية جديدة بالواتساب بالإصدار الحديث

وقام الموقع التقني «Gsmarena» بالتوضيح أن الخاصية الجديدة لتطبيق الواتس أب تيسر على مستخدميه عملية التواصل من خلال إرسال الرسائل والقيام بإستقبالها دون الحاجة إلى إتصال الهاتف المحمول بالإنترنت وهذا يوفر علينا الكثير في استخدامنا لتطبيق الواتس أب.

وأضاف الموقع التقني أن تلك الخاصية منفذة بالفعل ومن أجل الحصول عليها يجب التأكد أولا من تحميل الإصدار الأخير للواتس آب للاستمتاع بتلك الخاصية، ووضح موقع Gsmarena أن الهواتف التي تحمل أنظمة أي أو أس أو أندرويد تدعم هي فقط تلك الخاصية وتمتع مستخدمي الواتساب بها وتيسر عليهم تعقيدات النسخة القديمة من الواتس اب التي تطلب اتصال الجهاز بالإنترنت ووجود شريحة الخط المسجل به حسابه على تطبيق واتس أب.

كيفية تفعيل الخاصية

وبالحديث عن كيفية تفعيلها، فيجب أولا أن نختار الأمر Linked Devices، وبعد ذلك نقوم باختيار الميزة التي تحمل صفة الإصدار التجريبي تحت مسمى Multi-Divice Beta ، وبعد التأكد من تنفيذ تلك الخطوات سيتم إلغاء تسجيل الدخول للهاتف بكل الأجهزة وبعدها سوف يكون باستطاعتك استخدام تطبيق الواتساب بالأجهزة الأخرى سواء كانت متصلة بالإنترنت أم لا.

وهناك مدة محددة لاستمتاعك بتلك الخاصية، وهي لا تتعدى 14 يوماً بحد أقصى حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.