لحماية عيون المستخدمين| واتساب WhatsApp يختبر ميزة ثورية جديدة إرضاءً لمستخدميه الذين طلبوا ذلك

يقوم تطبيق واتساب الآن باختبار ميزة جديدة خاصة بهواتف الآيفون، ومن خلال هذه الميزة فإن المستخدمين يمكنهم تغيير اللون الإفتراضي الخاص بـWhatsApp إلى العديد من الألوان الأخرى، ووفق ما تم رصده في أحدث نسخة تجريبية للواتساب، فإن المستخدم سيتمكن من تغيير اللون الأخضر الإفتراضي للتطبيق إلى عدد من الألوان الأخرى مثل الأرجوازي أو الوردي أو الأبيض أو الأزرق.

واتساب WhatsApp بألوان أخرى جديدة على آيفون

وجاءت هذه التغييرات التي أجراها واتساب على الألوان استجابةً لرغبات ملايين المستخدمين ممن لا يفضلون اللون الأخضر الإفتراضي للتطبيق، حيث أعرب بعض المستخدمين عن تفضيلهم للون الأزرق القديم كلون أفضل وأرق من اللون الأخضر العادي، ومن هنا قام WhatsApp بإضافة ألوان جديدة تناسب أذواق ومتطلبات المستخدمين.

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كما تتيح هذه الميزة بعض المزايا الأخرى مثل جعل التطبيق أكثر ملائمة للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو أي إعاقة بصرية وجعل التطبيق أكثر ملائمة لهم، كما أشارت تقارير إلى أن واتساب يعمل على إضافة خيارات أخرى من أجل تخصيص لون ما لبعض المحادثات، وذلك للمساعدة على إضافة لمسة جديدة على بعض الدردشات.

وبالرغم من هذا التطور في WhatsApp إلا أن التطبيق الأخضر ما زال يفتقد بعض خيارات التخصيص، وذلك مقارنة بالخيارات الموجودة في تطبيقات أخرى مثل تيلجرام، حيث يقوم التيلجرام بإتاحة خيارات التخصيص، مما يسمح بتغيير الواجهة والأيقونات وكذلك الألوان الخلفية، وبعض هذه الميزات متوفر لكافة المستخدمين في تيلجرام وبعضها متاح فقط لمشتركي تيلجرام بريميوم.