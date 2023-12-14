ما زال واتساب يجري تحديثات مستمرة ويطلق مزيداً من المميزات التي يطلبها المستخدمون، وذلك تلبية لرغباتهم ولمنح المستخدمين مزيداً من الخصوصية، كما تأتي التحديثات المستمرة لتطبيق الواتساب في إطار التنافس الكبير الذي يجري بينه وبين تطبيقات المراسلات الفورية الأخرى، وذلك مثل تطبيق تيلجرام وغيره.

ازاي تستخدم التحديث الجديد| واتساب يُوسع استخدام ميزة هامة طرحها منذ عامين

توسيع ميزة العرض مرة واحدة لشمل وسائط أخرى

فمنذ عامين تقريباً وبالتحديد في شهر أغسطس عام 2021 أطلق واتساب ميزة العرض مرة واحدة، وذلك لمقاطع الفيديو والصور، ولكن الآن أجرى الواتساب تحديثاً جديداً ليشمل عناصر جديدة، حيث أن ميزة العرض مرة واحدة ستشمل الرسائل الصوتية بعد التحديث الأخير، وتسمح هذه الميزة بالتدمير التلقائي للصور والفيديو والرسائل الصوتية، بحيث تختفي تلك الرسائل تماماً بمجرد مشاهدتها لمرة واحدة.

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كما أنه من مميزات ميزة التدمير التلقائي أنه لا يمكن حفظها على الهاتف، ومن الآن فصاعداً فسوف يتم السماح بعرض الرسائل الصوتية ضمن ميزة التدمير التلقائي، ويمكن للمستخدمين تفعيل التدمير الذاتي للرسائل الصوتية من خلال اتباع الخطوات الآتية.

افتح الدردشة الفردية أو الجماعية على واتساب.

قم بالضغط على الميكروفون.

قم بالسحب لأعلى لقفل التسجيل.

الضغط بشكل مستمر على التسجيل.

الضغط على ميزة العرض مرة واحدة.

قم بالضغط على إرسال بعد انتهاء التسجيل.

كما أن الميزة متوفرة الآن لمستخدمي الإصدار التجريبي وسوف تصل لكافة المستخدمين خلال الأيام القليلة القادمة.