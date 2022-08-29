ارخص لاب توب في مصر…ديل Latitude E6420 ( 14 إنش, ٥٠٠ جيجابايت)

شركة ديل الأمريكية تقدم إليك اللاب توب المميز والعملي، بمواصفات و سعر قياسي و هو لاب توب ديل Latitude E6420 ١٤ بوصة، الذي يعتبر أرخص لاب توب في مصر، هو يحتوي على معالج Core i5 الجيل الثاني من شركة إنتل المطورة، وفي هذا المقال سوف نقدم المزيد من المعلومات زمواصفات و مميزات لاب توب ديل Latitude و سعره داخل مصر.

إمكانيات لاب توب لاب توب ديل Latitude E6420 (14)

الشاشة الشاشة بمقاس 14.1 بوصة LED backlight بدقة 1366 × 768 بكسل مضادة للتوهج لتوضيح الرؤية. البطارية ليثيوم أيون 9 خلايا 90 وات في الساعة. نظام التشغيل يعمل اللاب توب بنظام مايكروسوفت Windows. المعالج ‏Intel Core i5 (2nd Gen) 2520M بسرعة 2.6 جيجاهرتز ‏(‏3M Cache ‏,بسرعة تصل إلى 3.2 جيجا هيرتز ،‏ عدد الانوية:‏ 2). معالج الرسوميات _NVIDIA NVS 4200M بسعة 512 ميجا بايت DDR3.

_ Intel HD Graphics 3000. الذاكرة العشوائية _ 8 جيجابايت DDR3 بسرعة 1333 ميجاهرتز.

_ 4 جيجابايت DDR3. لوحة المفاتيح لوحة اللمس ‏: ‏لوحة تأشير تدعم إمكانية اللمس المتعدد. هارد ديسك HDD 320 جيجابايت 5400 لفة في الدقيقة. الكاميرا يدعم كاميرا أمامية. الشبكات اللاسلكية WLAN.

802.11a/b/g/n.

Bluetooth 3.0.

سعر لاب توب ديل Latitude E6420 (14)

سعر لاب توب ديل( Latitude E6420 ( 14 في مصر حوالي ‎4,100‏ جنيه مصري.

بعض من صور لاب توب ديل Latitude E6420 14 بوصة