اخيرًا.. 4 مزايا جديدة لمستخدمي تطبيق الواتساب تعرف عليها

أطلق تطبيق واتساب اربع مزايا جديدة لمستخدميه، حيث تعمل تلك المزايا على تحسين تجربة المستخدمين على التطبيق الشهير، كما تم توفير تلك المزايا لكافة المستخدمين الذين قاموا بتثبيت احدث إصدار من الواتساب، وإذا كنت لا تمتلك احدث إصدار فقم بتحديثه من متجر جوجل بلاي، وسوف نعرض لكم المزايا وطريقة الحصول عليها بالتفصيل في هذا المقال.

ما هي المزايا الجديدة في واتس آب ؟

كما ذكرنا أن كافة المزايا التي أعلن عنها تطبيق واتساب، أن يتم تطبيقها إلا إذا كنت قد قمت بتحديث تطبيق الواتس اب الخاص بك، فيمكنك تحديثه من خلال هذا الرابط.

تعد من المزايا التي أطلقها تطبيق واتساب، إمكانية شرح المستندات، ويمكن للمستخدم رفع تعليق عند مشاركة المستند، ليكون لديه طريقة أخرى لوصفه.

أما الميزة الثانية أنه يمكنك مشاركة موضوعات ووصف أطول للمجموعات، وذلك بهدف كتابة وصف بشكل أفصل، وتلك المزايا متاحة بعد تثبيت التطبيق بتحديث 2.23.3.9 على الاندرويد.

أما الميزة الثالثة هي انه يمكن مشاركة ما يصل الى 100 من الوسائط، مثل الصور والفيديوهات بكافة المحادثات، مما يسهل على المستخدمين مشاركة ألبومات مع الأصدقاء والاحباب.

أما الميزة الرابعة، أنه يمكن الآن إنشاء صور رمزية مخصصة، حيث يمكن لجميع مستخدمي تطبيق واتساب، التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل، وذلك لاستخدامها كملصقات وصورة للبروفايل الشخصي، وتم إطلاق تلك الميزة لكافة المستخدمين لنظام Android 2.22.24.73 من تطبيق واتساب.

ولكن من الممكن أن يتأخر إطلاق بعد من تلك المزايا، وفي حالة تأخرها عليك الانتظار، حيث سيتم إصدارها لعدد أكبر من المستخدمين قريبا.

ما هو تحديث واتساب لهواتف iOS ؟

يذكر أن تطبيق واتساب يعمل على إطلاق ميزة أخرى جديدة على هواتف أيفون، فبدأ في تطوير ميزة نسخ الملاحظات الصوتية، والتي يمكن للمستخدم قراءتها بدلا من الاستماع لها.

ومازال ميزة القدرة على النسخ قيد التحديث، ومن الممكن أن تعمل الميزة على الاصدارات الحديثة من iOS.