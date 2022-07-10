اخفاء اصدقاء الفيس بوك من الهاتف والكمبيوتر 2022
فى العديد من الأحيان نحتاج حفاظًا على الخصوصية أن نقوم بـ اخفاء الأصدقاء على فيس بوك لكى لا تظهر للعامة أو الأصدقاء ولكي لا يتمكن أحد من رؤية قائمة أصدقائك بإستنثاء الأشخاص الذين تتيح لهم ذلك وفي هذا المقال سنوضح لك خطوات إخفاء الأصدقاء من الملف الشخصى للفيسبوك وتحديد من يمكنه رؤية قائمة أصدقائك.
اخفاء اصدقاء الفيس بوك من الهاتف ( الأندرويد والأيفون )
- بعد أن تفتح التطبيق قم بالضغط على ال 3 علامات على اليسار
- ثم اضغط على الإعدادات والخصوصية بالأسفل
- وبعد ذلك قم بإختيار أول خيار “الإعدادات”
- ستجد فى خانة “الحساب” مستطيل التحقق من الخصوصية قم بالضغط عليه
- ستظهر لك عدة مواضيع اختر منها (الأشخاص الذين يمكنهم رؤية ما تشاركه)
- بعد ذلك اضغط على زر متابعة بالأسفل
- ستظهر لك جميع معلومات الملف الشخصى الخاص بك،وستجد بالأسفل خانة تسمى ” الأصدقاء والمتابعة”
- اختر منها (من الذى يمكنه رؤية قائمة أصدقائك على ملفك الشخصى؟)
- ستظهر لك عدة خيارات قم باختيار الأخير “أنا فقط” ثم قم بالعودة إلى ملفك الشخصى
وبذلك لن تظهر قائمة أصدقائك لأحد غيرك ويمكنك إظهارها مرة أخرى فى أى وقت بنفس الخطوات لكن في أخر خطوة قم بتغيير الجمهور إلى ( العامة ).
إخفاء أصدقاء الفيسبوك من الكمبيوتر
- قم بالضغط على هذا السهم أعلى يسار النافذة.
- ثم قم اختيار (الإعدادات).
- ستظهر لك العديد من الخيارت على اليمين، اختر منهم (الخصوصية).
- فى خانة “طريقة عثور الأشخاص عليك والتواصل معك” ستجد خيار من (من الذى يمكنه رؤية قائمة أصدقائك،اضغط على تعديل.
- ثم اختر (أنا فقط). وبذلك أيضًا لن تظهر قائمة الأصدقاء إلا لك ويمكنك تعديلها بنفس الطريقة فيما بعد.