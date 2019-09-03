طريقة الإشتراك في اخطارات فواتير التليفون الأرضي الجديدة عبر الإيميل.. بالصور

اخطارات فواتير التليفون الأرضي المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات، عبارة عن خدمة جديدة، في إطار التطورات الجديدة التي تشهدها الشركة، خاصاً بعدما شهد الموقع الرسمي المعتاد للإستعلام عن فواتير التليفون الأرضي من تغيرات، بعد إطلاق الشركة المصرية للاتصالات، شركة المحمول الرابعة الجديدة، شبكة We للمحمول، ومن بعدها تمكنت شركة المصرية للاتصالات من تقديم الخدمة المتكاملة للاتصالات بكافة أنواعها، تليفون أرضي، وخدمة إنترنت، وخدمة محمول، لتواكب التطورات العصرية التي نشهدها حالياً.

فواتير التليفون المنزلي الآن – الاستعلام من رابط المصرية للاتصالات الجديد عن فاتورة التليفون الأرضي، من هنـــــا

رابط الإستعلام عن فواتير التليفون الأرضي الجديد

في حقيقة الأمر، نجد عمليات البحث تشتعل عن رابط الإستعلام عن فواتير التليفون الأرضي، بعدما دخل العديد من العملاء على الرابط المعتاد للإستعلام عن الفواتير المحلية والدولية، ولم يعمل، بل تم إختفائه من شبكة الإنترنت، حيث أن الشركة المصرية للإتصالات قد قامت بتغيير الرابط ليظهر في ثوبة الجديد، من هنــــا

طريقة الإشتراك في اخطارات فواتير التليفون الأرضي عبر الإيميل

– سوف يتم الدخول أولاً على رابط المصرية للإتصالات المخصص للإستعلام عن فواتير التليفون المنزلي، من هنـــــا

– سوف يظهر أمامك على الشاشة تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني وكلمة السر

– في حالة عدم الإشتراك من قبل سوف تضغط على أيقونة أشترك الآن كما هو موضح بالصورة أدناه بداخل الدائرة الحمراء

وظائف المصرية للاتصالات .. الموقع الإلكتروني للتسجيل للعمل في المصرية للاتصالات وشروط التقديم للعمل، من هنــــــا

– سوف يظهر أمام على الشاشة رسالة موجهه لعملاء المصرية للاتصالات ترحب بهم في خدمة (حسابي)

– خدمة حسابي، تمكنك من إنشاء حساب خاص لتحصل على العديد من الخدمات الكثيرة ومنها خدمة إخطارات فواتير التليفون الأرضي

– حيث أن خدمة اخطارات الفواتير تعمل على ارسال رسائل تذكرك بموعد الفواتير، وكذلك تاريخ السداد، وفترة السماح، وآخر العروض والخدمات المقدمة

– كل ما عليك للتسجيل الضغط على أيقونة ( اضغط هنا) والموجودة أسفل الصفحة كما هو موضح بالصورة أدناه

– سوف تفتح أمامك صفحة لكتابة البيانات الشخصية ومنها:الأسم – رقم المحمول – البريد الإلكتروني – كلمة السر – تأكيد كلمة السر – كتابة الرقم التأكيدي

– ثم تنقر على مربع الإقرار والموافقة على شروط الاستخدام ثم الضغط على أيقونة التالي أسفل يسار الصفحة كما هو موضح بالصورة أدناه

– وفي الصفحة التالية سوف تتمكن من إضافة الرقم المراد الإستعلام عن فواتير التليفون الأرضي له، وتتيح لك تلك الصفحة إضافة نحو الـ 10 أرقام تليفون أرضي، وفي النهاية تضغط على أيقونة حفظ أسفل يسار الصفحة

وهنا نكون وصلنا لمحطة القطار الأخيرة عن كيفية الإشتراك في خدمة حسابي الجديدة، والمقدمة من الشركة المصرية للاتصالات للإستعلام عن فواتير التليفون الأرضي الجديدة.