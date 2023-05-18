اختراع جديد يحول كاميرا الهاتف إلى ميكروسكوب عالي الدقة.. السر في الفوتونات

تمكن مجموعة من الباحثين من ابتكار أصغر مجهر LED من السيليكون، بالإضافة إلى ميكروسكوب ثلاثي الأبعاد، وهو الأمر الذي يفتح المجال لتحويل كاميرا الهاتف الذكي، إلى ميكروسكوب محمول، عالي الدقة، وذلك ضمن مجموعة من العلوم التي كان لها الدور الكبير في تطوير هذا الاختراع، من أهمها علم الفوتونات.

وقد تمكن من ابتكار هذا المجهر مجموعة من الباحثين في سنغافورة، بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للأبحاث والتكنولوجيا، ليستطيعوا بواسطته تطوير أصغر صمام ثنائي باعث للضوء مصنوع من السيليكون في العالم، بأقل من ميكرومتر، على نطاق واسع وبكثافة مماثلة تمامًا لكثافة مصابيح الليد السيليكونية كبيرة الحجم، وفقًا لموقع العربية نقلًا عن New Atlas.

كيف يمكن تطبيق ذلك الاختراع في الهاتف؟

يقول الباحثون إن ذلك الاختراع يمكن استخدامه في كاميرات الهواتف الذكية الموجودة بين أيدينا ببساطة شديدة؛ وذلك عن طريق تعديل شريحة السيليكون والبرمجيات التي في الهاتف، ثم تحويله إلى مجهر عالي الدقة، وبالإضافة إلى ذلك يتوقع الباحثون ظهور العديد من التطبيقات للجيل التالي من مصابيح ليد دقيقة، وشبكة عصبية مدمجة مع CMOS، بما يسهل إعادة بناء الكائنات المجهرية؛ مثل عينات الأنسجة البشرية وبذور النباتات والتصوير الحيوي وتطبيقات الاستشعار الحيوي.

المجهر ينتج صورة عالية الدقة تصل إلى 20 ميكرومتر

بعد أن أنهى الباحثون تجربتهم وقاموا باختبارها، وجدوا أن العدسة ثلاثية الأبعاد التي ابتكروها، قدمت صورًا عالية الدقة، قد تكون أكثر دقة من المجهر الضوئي العادي، وذلك بعد أن قاسوا مدى دقتها، وتبين أنها وصلت إلى حوالي 20 ميكرومتر.

الطريقة التي توصل بها الباحثون إلى هذ الاختراع

وقد وضع الباحثون باعث ضوء ليد، مصنوع من السيليكون الصغير في عقدة CMOS 55 نانومتر، بجانب المكونات الضوئية والإلكترونية الأخرى، على شريحة واحدة، ثم قاموا باختبار باعث الضوء المتناهي الصغر، في مجهر ثلاثي الأبعاد ليس به عدسة، ثم استخدموا مصدر ضوء لإلقائه على عينة، ثم شتتوا ذلك الضوء على مستشعر الصورة الرقمية CMOS، لينتج ذلك في نهاية المطاف، صورة رقمية ثلاثية الأبعاد يقوم الكمبيوتر بمعالجتها لإنتاج صورة.

ما هي الفوتونات الذي اعتمد عليها الاختراع؟

اعتمد الاختراع الجديد على واحد من العناصر التي قامت عليها الكثير من الاختراعات قبل ذلك، وهو عنصر الفوتونات التي هي عبارة عن جسيمات غاية في الصغر في حجم أقل من الذرة، ولا يمكن رؤيتها، والمسؤولة عن نقل الضوء لشبكة العين التي تحوله إلى نبضات كهربائية، وقد أدت هذه العلوم إلى تحقيق تطورات في مجال الضوئيات، والتوصل إلى ابتكارات في العديد من المجالات؛ مثل التصوير وعلوم الحياة والرعاية الصحية والإضاءة واختراع الشاشات وغير ذلك.

استخدام خوارزميات الشبكات العصبية

لم يكن من السهل التوصل إلى مثل ذلك الابتكار، إذ واجهتهم صعوبات أثناء محاولة إعادة بناء الصورة، وخاصة أن المجهر المجسم الذي عملوا على تطويره يعتبر عديم العدسة؛ ولأن عملية إعادة البناء الدقيقة تطلب عادة معرفة تفصيلية بفتحة العدسة وطول موجة ضوء المصدر ومسافة العينة إلى المستشعر، لكنهم واجهوا هذه الصعوبة، باستخدام خوارزمية الشبكات العصبية، والتي هي عبارة عن أنظمة كمبيوتر تحاكي شبكات الدماغ البشري، تعتمد على بيانات التدريب للتعلم وتحسين دقتها بمرور الوقت، وذلك حتى يتمكنوا من بناء الأشياء التي يراها المجهر الهولوغرافي.