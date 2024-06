أعلنت شركة ميتا رسميًا عن إطلاق ميزة جديدة رائعة خاصة بتطبيق فيسبوك ماسنجر، تتعلق بالمكالمات والمحادثات، من أجل زيادة وسائل الأمان والخصوصية لها، وهي ميزة رائعة انتظرها المستخدمين طويلًا، يأتي ذلك في إطار التحديثات الدورية التي تجريها الشركة على التطبيقات التي تملكها، سواء الفيسبوك أو فيسبوك ماسنجر أو انستجرام أو منصة التراسل الفوري واتساب، في الوقت التي تُجري فيه اختبارات لعدة ميزات أخرى سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، نوضح لكم خلال السطور التالية تفاصيل الميزة الجديدة.

احصل عليها الآن.. فيسبوك ماسنجر يُطلق أخيرًا الميزة المنتظرة للمحادثات والمكالمات

وعن تفاصيل الميزة الجديدة من فيسبوك ماسنجر، فأتاح رسميًا ميزة تشفير المحادثات والمكالمات، بحيث لا يمكن لأي جهة خارجية الاطلاع عليها والوصول إلى محتواها ضمن وسائل الأمان وزيادة الخصوصية بين الأطراف المختلفة، وأصبحت بالفعل متاحة الآن، حيث أصبح أي شخص بإمكانه تشفير محادثاته أو مكالماته إلى طرف آخر، مع العلم أنها لن تؤثر على باقي المزايا الأخرى المتاحة في ماسنجر.

ونشر فيسبوك ماسنجر عبر حسابه الرسمي على إكس، تفاصيل إطلاق الميزة الجديدة:

📣New features to improve your security, give you more control over your messages and calls and improve your overall experience on Messenger. 🫶

1) 🔐Messenger chats and calls are becoming end-to-end encrypted by default, which means your personal messages and calls have an… pic.twitter.com/ikIEQKur8E

— Messenger (@messenger) December 7, 2023