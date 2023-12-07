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احصل عليها الآن.. فيسبوك ماسنجر يُطلق أخيرًا الميزة المنتظرة للمحادثات والمكالمات

محمد سيد

أعلنت شركة ميتا رسميًا عن إطلاق ميزة جديدة رائعة خاصة بتطبيق فيسبوك ماسنجر، تتعلق بالمكالمات والمحادثات، من أجل زيادة وسائل الأمان والخصوصية لها، وهي ميزة رائعة انتظرها المستخدمين طويلًا، يأتي ذلك في إطار التحديثات الدورية التي تجريها الشركة على التطبيقات التي تملكها، سواء الفيسبوك أو فيسبوك ماسنجر أو انستجرام أو منصة التراسل الفوري واتساب، في الوقت التي تُجري فيه اختبارات لعدة ميزات أخرى سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، نوضح لكم خلال السطور التالية تفاصيل الميزة الجديدة.

احصل عليها الآن.. فيسبوك ماسنجر يُطلق أخيرًا الميزة المنتظرة للمحادثات والمكالمات

تحديث فيسبوك ماسنجر الجديد

وعن تفاصيل الميزة الجديدة من فيسبوك ماسنجر، فأتاح رسميًا ميزة تشفير المحادثات والمكالمات، بحيث لا يمكن لأي جهة خارجية الاطلاع عليها والوصول إلى محتواها ضمن وسائل الأمان وزيادة الخصوصية بين الأطراف المختلفة، وأصبحت بالفعل متاحة الآن، حيث أصبح أي شخص بإمكانه تشفير محادثاته أو مكالماته إلى طرف آخر، مع العلم أنها لن تؤثر على باقي المزايا الأخرى المتاحة في ماسنجر.

ونشر فيسبوك ماسنجر عبر حسابه الرسمي على إكس، تفاصيل إطلاق الميزة الجديدة:

وكشفت التقارير أن أمر الحصول على ميزة التشفير الجديدة يمكنها أن تأخذ بعض الوقت حتى تتحول كافة محادثات ماسنجر إلى التشفير الافتراضي، ويُمكنك لأي مستخدم من الحصول على الميزة بكل سهولة من خلال فتح التطبيق الخاص به على جهازه، وتفعيلها وتفعيل الخيار الخاص بها في المكالمة أو المحادثة المراد تشفيرها، ومن ثم استخدامها بكل سهولة من أجل الحصول على كامل الدعم الفني من الشركة للحماية والخصوصية.

احصل عليها الآن.. فيسبوك ماسنجر يُطلق أخيرًا الميزة المنتظرة للمحادثات والمكالمات

جدير بالذكر أن شركة ميتا المالكة لتطبيقات التراسل الفوري والتواصل الاجتماعي الشهيرة، كانت قد أعلنت مؤخرًا عن فصل محادثات ماسنجر عن إنستجرام، بالإضافة إلى إيقاف دعم الرسائل القصيرة في نظام أندرويد، مع العلم أن ماسنجر وانستجرام والفيس وواتساب ضمن منصاتها، لافتة إلى أنها قامت أيضًا بإغلاق تطبيق ماسنجر لايت الذي يعتمد عليه ملايين المستخدمين.

جدير بالذكر أن فيسبوك ماسنجر قد أطلقت تحديثًا سابقًا يظهر لأول مرة بشأن كتابة الحالة في الماسنجر، حيث يُمكنك الضغط على علامة + في صورة ماسنجر الخاصة بك فور فتح التطبيق، ومن ثم إضافة حالة مكتوبة مُحدد بعدد كلمات معين، ومن ثم الضغط على مشاركتها، وبالتالي تظهر حالتك بكل سهولة لأصدقائك، كما يُمكنك التفاعل من حالات جهات الاتصال الأخرى معك من خلال الرموز التعبيرية، وهي ميزة رائعة لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل الملايين.

ومن ناحية أخرى، حصل تطبيق واتساب على تحديث جديد بنظام تشغيل ios على هواتف آيفون، بحيث يمنح المستخدمين ميزة خاصة بالصور ومقاطع الفيديو، مع إمكانية إضافة خيار جديد لإرسال ملفات الصور والفيديوهات بحالتها الأصلية دون أي تغيير في جودتها أو ضغطها، بجانب بعض الميزات الأخرى.


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عن الكاتب:
محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر، أسعى دائمًا إلى تقديم معلومة مفيدة وناجزة للزائر.
حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة المنوفية قسم المحاسبة، ودورات في مجال الإعلام


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