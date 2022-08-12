تقنية

احصل على تردد قناة كراميش الجديد 2022 على النايل سات HD

وليد الفقي

يمكنك الآن الحصول على تردد قناة كراميش الجديد 2022 على القمر الصناعي النايل سات، لمشاهدة أغاني وأناشيد الأطفال التعليمية.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 علي النايل سات Karameesh TV آخر تحديث HD

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة كراميش من البلدان العربية، مثل مصر والسعودية، وتعتبر “كراميش Karamish” القناة الأفضل. لأنها تعرض محتوى ممتاز للأطفال الصغار والكبار.

ومن الأناشيد المحببة بشكل كبير لكل طفل على قناة كراميش، ياشرطي وساعة مع حبيبي بيبي، وبغار من أخي، وغيره من الأناشيد الأخرى.

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قناة كراميش هي الأكثر مشاهدة في الوطن العربي، بالنسبة لمحتوى الأطفال، وبجانب قناة طيور الجنة، وبطوط، وmbc3.

قناة كراميش Karamish

قناة كراميش

قناة كراميش هي قناة تليفزيونية فضائية تنشر محتوى خاص بالأطفال، مثل الأغاني والأناشيد، تم إطلاقها في عام 2009 في الأردن. وتهدف القناة إلى تعليم الأطفال الدروس الدينية، والاهتمام بالنظافة، من خلال الأناشيد التي تنشرها على القناة.

تعمل قناة كراميش 24 ساعة، وهي قناة مجانية وغير مشفرةن ويمكن الحصول على تردد القناة، وتشغيلها على التلفاز بسهولة، وننتقل إلى عرض تردد قناة كراميش الجديد.

تردد قناة كراميش الجديد

تردد كراميش الجديد 2022

إليك تردد قناة كراميش الجديد بجودة HD، على قمر نايل سات، وخطوات ضبط التردد على التلفاز:

القمر الصناعي نايل سات Nile Sat
تردد القناة 10815
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ 3/4
مناطق البث الوطن العربي
جودة القناة HD
اسم القناة على الرسيفر Karamish TV

ضبط تردد قناة كراميش على الرسيفر

تردد قناة كراميش

  1. باستخدام الريموت اضغط على زر Menu أو بالعربية “القائمة”.
  2. سيظهر لك قائمة بها اختيارات، أختبر منها التركيب، أو بالإنجليزية “Options”.
  3. ثم اختر تثبيت، أو ستجدها بالإنجليزية “Installation”.
  4. حدد القمر الصناعي وهو نايل سات Nilesat.
  5. اكتب تردد قناة كراميش المعروض أعلاه.
  6. حدد الاستقطاب، وهو أفقي.
  7. اكتب معدل الترميز الخاص بالقناة وهو 27500.
  8. اضغط على OK.
  9. انتظر قليلًا لحين العثور على القناة، ثم اضغط على حفظ أو save.

وليد الفقي

كاتب محتوى منذ عام 2018، عملي الأساسي مطور مواقع وتطبيقات، ولاعب كرة قدم في نادي ميت خلف، أدرس في كلية التجارة جامعة المنوفية.


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