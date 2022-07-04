احصل على: تردد قناة بطوط 2022

تردد قناة بطوط هو من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأهالي خاصة مع بداية الإجازات الصيفية من المدارس، تعتبر قناة بطوط هي واحدة من أفضل قنوات الأطفال، والتي تقدم مجموعة من الأفلام الكرتونية المميزة، والأغاني التعليمية والترفيهية التي يتعلق بها الأطفال كثيرا، لذلك يبحث الكثير من الأهالي عن تردد قناة بطوط الجديد.

بعد أن أعلنت قناة بطوط عن تغيير ترددها على القمر الصناعي نايل سات ، وأن القناة ستتوقف عن العمل بالتردد القديم، وأنه يجدر بكل المتابعين تغيير تردد القناة إلى التردد الجديد المعلن عنه، تستعرض نجوم مصرية تردد قناة بطوط الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة بطوط

تعتبر قناة بطوط من القنوات المفضلة لدى الأطفال خاصة في الأعمار الصغيرة، حيث تقدم القناة محتواها المخصص أكثر للأطفال في سن الست سنوات أو أقل، وعلى الرغم من ذلك يصلح محتوى قناة بطوط حتى عمر العاشرة أيضا، وتهتم القناة بتقديم أغاني وبرامج تعليمية وترفيهية وكوميدية.

كما تركز القناة على المحتوى الترفيهي التعليمي للأطفال، كما أنها تقدم مجموعة من المعلومات التي تفيد الأهل أيضا في التعامل مع أولادهم، وهي قناة متميزة في عالم القنوات الكرتونية، والتي تقدم رسوما متحركة عالية الجودة.

وفي هذا الصدد، أعلنت قناة بطوط عن ترددها الجديد، عبر الفواصل الإعلانية بين برامجها، وقدمت القناة التردد الذي تشاركه معك في هذا التقرير، كما أضافت القناة أنها ستتوقف في العمل بالتردد القديم في وقت قريب من الآن، وعلى هذا ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة بطوط على النايل سات، وإليك التردد الجديد الذي أعلنت عنه القناة.

يمكن أن تشاهد ترددات أخرى مثل تردد قنوات الأطفال، أو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد قناة بطوط على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 10853 الاستقطاب أفقي ويرمز له بـ H نسبة الترميز 27500 معامل تصويب الخطأ ¾

تردد قناة بطوط على عرب سات

القمر الصناعي عربسات تردد القناة 11594 نسبة الترميز 27500 الاستقطاب أفقي ويرمز بـ H معامل تصويب الخطأ ¾

هذا كل شيء عن تردد قناة بطوط على النايل سات والعرب سات، وهكذا ننهي تقريرنا لليوم، يمكنك العثور على تردد قنوات تليفزيونية أخرى عبر موقعنا.