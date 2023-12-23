احصائيات مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2023

يتزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم يوما بعد يوم ولا تتوقف تلك المواقع عن السيطرة على عقول المستخدمين وإجبارهم على استخدامها بشكل يومي، توجد الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعتمد عليها الناس في حياتهم ولا يمكنهم الاستغناء عنها بسهولة وتوجد مواقع أخرى هدفها هو الترفيه وصناعة المرح فقط، إليك إحصائيات مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2023.

إحصائيات فيسبوك:

تربع موقع فيسبوك على عرش مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في عام 2023، يذكر أنه تم إطلاق موقع فيسبوك عام 2004 على يد مارك زوكربيرج الطالب وقتها في جامعة هارفارد وكان الهدف من إطلاقه الموقع هو تزويد رفاقه وزملائه في الجامعة بوسيلة تواصل تربطهم مع بعضهم ولم يكن الموقع معمماً بعد، يعتبر فيسبوك حاليا أكبر شبكة اجتماعية في العالم وهو ذو أهمية كبيرة بالنسبة للمسوقين.

إحصائيات فيسبوك في عام 2023:

2.4 مليار مستخدم نشط شهريا.

1.6 مليار مستخدم يومي.

88% من مستخدمي موقع فيسبوك يستخدمون الهواتف الجوالة للدخول إلى الموقع.

متوسط الاستخدام اليومي إلى موقع فيسبوك هو 58 من الدقائق.

يتم تحميل أكثر من 300,000,000 صورة بشكل يومي عبر الموقع في المتوسط، يتم إنشاء خمس حسابات فيسبوك كل ثانيه وتتراوح أعمار ما يقرب من 30% من المستخدمين موقع بين 25 و34 عاما.

إحصائيات المشاهدة على فيسبوك:

تصل مشاهدات مقاطع الفيديو على مواقع فيسبوك بجميع أنواعها بحوالي 8,000,000,000 مشاهدة يوميا وذلك بحسب الإحصائيات الربع السنوية التي نشرها موقع فيسبوك.

إحصائيات يوتيوب:

1.9 مستخدم شهري.

149 مليون مستخدم يومي.

تصل نسبة مشاهدات الفيديوهات المنشورة على موقع يوتيوب لخمسة مليار مشاهدة يوميا.

يقضي مستخدمو يوتيوب حوالي 40 دقيقة في المتوسط في الموقع.

يذكر أن موقع يوتيوب ثم إنشائه على يد اثنان من المبرمين في عام 2005 وهو أشهر موقع فيديوهات في العالم.

إحصائيات واتساب:

تم إنشاء تطبيق واتساب في عام 2009 قبل أن تستحوذ عليه فيسبوك لاحقا في عام 2014.

حوالي 1.5 مليار مستخدم بشكل شهري لواتساب.

أكثر من مليار مستخدم نشط يوميا.

يتم إرسال حوالي 60 مليار رسالة نصية يوميا.

لا يكشف موقع واتساب عن البيانات الإحصائية الأخرى بشكل علني لكن يمكن الحصول على بعض البيانات العامة مثل هذه التي قمنا بنشرها.

إحصائيات موقع إنستغرام:

تم إنشاء موقع انستجرام في عام 2010 وكان الغرض الأساسي من إطلاق الموقع هو مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، استحوذت فيسبوك لاحقاً على الموقع في عام 2012.

حوالي مليار مستخدم بشكل شهري.

600,000,000 مستخدم يومي.

يتم نشر أكثر من 500,000,000 “ستوري” على موقع انستغرام بشكل يومي، ويتم نشر 95,000,000 منشور، يذكر أنه تمت مشاركة أكثر من 40,000,000,000 صورة منذ إنشاء الموقع ويحصل المستخدمون في الموقع على أكثر من 4.2 مليار إعجاب يوميا، تتراوح أعمار معظم مستخدمي موقع انستجرام بين 18 و29 عاما.

موقع تويتر:

تم إنشاء موقع تويتر في عام 2006 على يد جاك دورسي قبل أن يستحوذ عليه الملياردير الأمريكي ايلون وماسك لاحقا ويقوم بتغيير اسم الموقع من تويتر إلى منصة إكس.

يستخدم موقع تويتر حوالي 330,000,000 شخص بشكل شهري.

أكثر من 134,000,000 مستخدم بشكل يومي.

يتم إنشاء 460,000 حساب جديد يوميا.

يصل عدد التغريدات المنشورة في اليوم إلى 140,000,000 منشور أو تغريدة.

إحصائيات موقع ريديت:

ريديت هو موقع تتم فيه مناقشة الأفكار تم تأسيسه في عام 2005 ويعتبر موقع مناقشة أكثر من كونه موقع تواصل الاجتماعي ويتكون موضع ريد من مجموعات تناقش كل مجموعة بعض القضايا التي تهمها.

إحصائيات:

حوالي 330,000,000 مستخدم شهري.

يقدر عدد المجتمعات النشطة في موقع ريديت بـ 138,000 مجتمع والمجتمعات في ريديت شبيهة نوعا ما بمجموعات فيس بوك.

تعتمد المنشورات على موقع ريديت على التصويت، يتم التصويت بواقع 25,000,000 مرة على المنشورات بشكل يومي.

متوسط الزيارة لمواضيع ريدت بشكل يومي هو 13 دقيقة.

إحصائيات موقع لينكد إن:

موقع لينكد إن هو شبكة اجتماعية تهدف للربط بين الموظفين وبين جهات العمل، إذا أردت الحصول على عمل في مجالك فعليك بمنصة لينكد إن فهي تقوم بخلق علاقات بين أصحاب العمل وبين الموظفين الذين يناسبون خدماتهم، لينكد إن من أقدم الشبكات الإجتماعية في هذه القائمة حيث تم إنشاؤها عام 2002 وتم إطلاقها بشكل رسمي في 2003.