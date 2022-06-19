احذفه فورا.. 3 أسباب تجعل تحميل واتساب الذهبي “كارثة” في هاتفك

دائما يبحث مستخدم الإنترنت عموما، والمهتم بتطبيقات المراسلة الفورية تحديدا عن وجود مميزات، تجعل الحساب الخاص به متفردا ومختلفا عن البقية، وبه كثير من الخصائص التي لا توجد لدى غيره. من أجل ذلك يسعى إلى تحميل تطبيقات من خارج المتاجر الرسمية، ومن أشهر التطبيقات التي يبحث عنها الناس هو تطبيق واتساب الذهبي.

لماذا يقوم الناس بتحميل واتساب الذهبي بكثافة؟

إذا بحثت عن جملة تحميل واتساب الذهبي 2022، على محرك بحث جوجل؛ سوف تجد النتائج صادمة، من كثرة عمليات البحث، ورغبة المستخدمين في الحصول على أحدث نسخة من واتساب الذهبي.

وربما يرجع ذلك لبعض المميزات التي يقدمها التطبيق للمستخدم وأبرزها:

ألوان مختلفة وجذابة وتحكم أكبر في الواجهة.

يسمح واتساب الذهبي للمستخدم باستخدام أكثر من رقم هاتف، وأكثر من حساب على نفس الهاتف.

يجعلك تشاهد الرسائل والفيديو ومقاطع الصوت دون أن يعلم الطرف الآخر.

3 أسباب تجعل تحميل واتساب الذهبي كارثة في هاتفك

هل سألت نفسك يوما: لماذا لا يوجد تطبيق واتساب الذهبي في متجر google play أو في App Store؟.

بالتأكيد هناك سبب يجعل هذه المنصات الرسمية لا تثق به، ولا تصدق من يقول لك أن تطبيق واتساب الذهبي تابع للواتساب الأصلي والذي بدوره يتبع شركة Meta.

والآن جاء الوقت لكي نخبرك بأسباب ثلاث؛ تجعل من تحميل واتساب الذهبي كارثة في هاتفك وهي:

السبب الأول والأكثر خطورة هو أن تطبيق واتساب الذهبي يأخذ صلاحيات لتطبيقات أخرى، ومعنى ذلك أن هناك تطبيقات سوف تشاهد كل بياناتك دون أن تدري، وأنت لا تعرف هل هذه التطبيقات آمنة أم لا. مقابل المميزات التي يمنحها لك واتساب الذهبي، يجعل من هاتفك مشاعا ومن بياناتك بضاعة ملقاة على الطريق لأي تطبيق خلفي آخر، وذلك يجعل منه أداة تجس.س حقيقية. وصول تطبيقات خلفية لبياناتك ولكل أجزاء هاتفك، يجعلك عرضة لعمليات سرقة البيانات والحساب الإلكترونية والبنكية في أي لحظة.

نصيحة قبل تحميل واتساب الذهبي

في النهاية نود أن نقدم نصيحة للجميع: لا تقومون بتحميل أي تطبيقات من خارج المتاجر الرسمية، سواء كان واتساب الذهبي أو أي لون أخرى.

وقبل تثبيت أي تطبيق تأكدوا جيدا من الصلاحيات الخاصة به، وتيقنوا من كونه يأخذ صلاحية لتطبيقات أخرى أم لا.

وحتى لو كانت بياناتك غير مهمة وليس لديك ما تخشى عليه، هل ستكون سعيدا وكل رسائلك والدردشات الخاصة بك ومقاطع الصوت وكل معلوماتك تشاهدها أطراف أخرى في نفس التوقيت؟.