احذفها فورًا.. تحذير هام من تطبيقات ضارة وخطيرة تخترق هاتفك

في ظل انتشارها بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة وتسببها في سرقة بيانات ومعلومات الكثيرين، واصل خبراء الأمن السيبراني والتقنيين، من التحذير من بعض التطبيقات الضارة التي يتم تحميلها بشكل كبير دون دراية أن ستتسبب في إحداث ضرر كبير بالهواتف التي تم تحميلها عليها، وبالتالي بدأت شركة جوجل في حظرها من منصتها، وطالبت بحذفها فورًا.

برامج ضارة للهواتف

ووفقًا لأحدث التقارير، فقد تم الكشف عن مجموعة جديدة من البرامج والتطبيقات الضارة التي وُصفت بالخطيرة، لآثارها السلبية على الهواتف وعلى بيانات ومعلومات حامليها الحساسة، وتأثيراتها الضارة أيضًا على محافظهم وحساباتهم البنكية والمالية المختلفة، والتي يُطلق عليها في الكثير من الأحيان فيروس Joker.

تطبيقات خطيرة احذفها فورًا

Smart SMS Messages Blood Pressure Monitor Voice Languages Translator Quick Text SMS

وأشارت التقارير أيضًا إلى أن أكثر من 100 ألف من مستخدمي هواتف الأندرويد، تعرضوا لمخاطر تلك التطبيقات الضارة جدًا، لاسيما وأنها قد تخدع أصحاب الهواتف بالاشتراك في بعض الخدمات على أنها مميزة، ولكنها في حقيقتها مزيفة، قد تتسبب بعد ذلك في سرقة حساباتهم البنكية، وسط مطالبات بسرعة حذفها من الهواتف أو أجهزة التابلت وغيرها.