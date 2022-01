احذفها فوراً.. جوجل تحظر 21 تطبيقاً خطيراً وتوجه تحذير قوي لـ100 مليون مستخدم

حظرت خلال الساعات القليلة الماضية شركة جوجل مجموعة جديدة تطبيقات أندرويد الخطيرة على متجر جوجل بلاي الخاص بها، حيث قامت بتحذير 100 مليون مستخدم بضرورة حذف تلك التطبيقات فوراً من هواتفهم دون أي تأجيل، وذلك من اجل الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الموجودة على الهاتف خلال الفترة القادمة.

أشارت الصحيفة البريطانية “express” أن المحتالين والهاكرز قد استخدموا نحو 470 تطبيق موجود على متجر جوجل بلاي من أجل إصابة نحو 105 ملايين مستخدم لهواتف أندرويد بجميع دول العالم، مؤكدة أن تلك البرامج سيئة للغاية، وبها برامج ضارة قادرة على إحداث الفوضى في أي هاتف أندرويد تُصيبه خلال هذه الفترة.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن جوجل قد قامت بحظر 21 تطبيق جديد من متجر جوجل بلاي، بسبب عرضها لبرامج ضارة وخطيرة يُطلق عليها “Dark Herring”، حيث بدأ شن تلك الهجمات خلال الفترة الماضية، والتي كلفت الضحايا ملايين الأموال، وكانت تلك العملية الاحتيالية قادرة على الإيقاع بالمستخدمين في أكثر من 70 دولة والذين وقعوا في فخ الاشتراك في الخدمات المتميزة دون مقابل أي شيء.

ومازال مستخدمي هواتف أندرويد معرضين للخطر، حيث أن تطبيقات أندرويد الأكثر شيوعاً والتي تنتشر بها البرامج الضارة والخبيثة “Dark Herring”، قد تم تحميلها ملايين المرات، كما يعتقد البعض أن تلك البرامج والتطبيقات تحميل فيروس الجوكر، وجاءت قائمة التطبيقات الـ21 التي تم استخدمها لنشر الاحتيال على متجر جوجل بلاي كما يلي:

Smashex, Upgradem, Stream HD, Vidly Vibe, Cast It, My Translator Pro, New Mobile Games, StreamCast Pro, Ultra Stream, Photograph Labs Pro, VideoProj Lab, Drive Simulator, Speedy Cars – Final Lap, Football Legends, Football HERO 2021, Grand Mafia Auto, Offroad Jeep Simulator, Smashex Pro, Racing City, Connectool, City Bus Simulator 2