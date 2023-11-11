كشفت تقارير تقنية مؤخرًا عن انتشار نسخة خبيثة من واتساب تستهدف بعض المستخدمين العرب، ورغم أن هذه النسخة توفر الأغراض التي يتطلبها المستخدمين للتطبيق، إلا أنها تجمع البيانات الشخصية لهم وتضعهم ضحايا تحت أيديهم، وسط تحذيرات من تحميلها على الهواتف الذكية.

احذر: نسخة خبيثة من تطبيق واتساب تستهدف دول عربية| وكيفية تأمين خصوصيتك

وصلت لـ 340 ألف مستخدم

وكشفت التقارير أن النسخة الخبيثة من واتساب وصلت بالفعل إلى 340 ألف مستخدم خلال شهر واحد، ووقع عدد كبير كضحية لها، واستهدفت عدد من الدول العربية منها المملكة العربية السعودية، أذربيجان، تركيا، اليمن، مصر.

وأضافت أنه يتم التجسس عند تشغيل الهاتف، حيث يتم إرسال النسخة الخبيثة للمعلومات التي يتم تهكيرها إلى الخادم، والبيانات التي يتم تهكيرها تتضمن رقم الهاتف، رمز البلد، الهوية، نوع شبكة الجوال وبعض المعلومات الشخصية الأخرى، بالإضافة إلى تسجيلات للمكالمات الصوتية والفيديو كول والملفات المتواجدة على الهاتف.

ولن يقتصر الأمر على المعلومات، بل توصل الأمر ليقوم التطبيق بتهكير قنوات التليجرام وخاصةً للمتحدثين باللغتين العربية والعبرية، لذا أرسل باحثي كاسبرسكي بيان إلى تطبيق التليجرام للتصدي أمام الهجمات التي تتعرض لها هذه القنوات.

كيفية تأمين الخصوصية

يمكن الحفاظ على أمان وسلامة المستخدمين وخصوصيتهم باتباع الخطوات التالية: