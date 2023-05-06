احذر من مكالمات WhatsApp الغريبة| خبراء يحذّرون مستخدمي واتساب من الرد على الأرقام الدولية

ما زال تطبيق المراسلات الفورية WhatsApp واتساب هو أحد التطبيقات المستهدفة من المحتالين، وذلك نظراً لأنه من التطبيقات الأولى عالمياً من حيث عدد المستخدمين والذين يبلغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.

احذر مكالمات واتساب الدولية الغير معروفة

ودائماً ما يقوم القراصنة بابتداع طرق مختلفة لخداع ضحاياهم، وكانت أحدث الطرقة المستخدمة في ذلك للإيقاع ببعض مستخدمي واتساب، هي طريقة الإتصال من أرقام دولية غير معروفة، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي WhatsApp عن تلقيهم مكالمات غريبة من أرقام دولية وغير معروفة.

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وأكد بعض المستخدمين أن أغلب المكالمات الدولية الغريبة تحمل رمز +84 “فيتنام”، أو +62 “أندونسيا”، أو +223 “مالي”،وهذه المكالمات لا يتم إجرائها من تلك البلدان، ولكن يتم استخدام بطاقات sim وأرقام من أي مكان في العالم، وهذا نوع جديد من الإحتيال ربما يتسبب في خسارة الضحايا لأموالهم أو بياناتهم.

وغالباً ما يطلب المحتالون من ضحاياهم الذين يتحدثون معهم تثبيت بعض التطبيقات الضارة أو الإنضمام لقناة مشبوهة على تيلجرام، ويتم إغراء الضحية بالإستثمار في العملات المشفرة أو الأسهم على الإنترنت، ولذا نصح الخبراء بعدم الرد على تلك المكالمات المجهولة الهوية نهائياً.