تقنية

احذر من مكالمات WhatsApp الغريبة| خبراء يحذّرون مستخدمي واتساب من الرد على الأرقام الدولية

إسلام عوض

ما زال تطبيق المراسلات الفورية WhatsApp واتساب هو أحد التطبيقات المستهدفة من المحتالين، وذلك نظراً لأنه من التطبيقات الأولى عالمياً من حيث عدد المستخدمين والذين يبلغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.

احذر من مكالمات WhatsApp الغريبة| خبراء يحذّرون مستخدمي واتساب من الرد على الأرقام الدولية

احذر مكالمات واتساب الدولية الغير معروفة

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ودائماً ما يقوم القراصنة بابتداع طرق مختلفة لخداع ضحاياهم، وكانت أحدث الطرقة المستخدمة في ذلك للإيقاع ببعض مستخدمي واتساب، هي طريقة الإتصال من أرقام دولية غير معروفة، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي WhatsApp عن تلقيهم مكالمات غريبة من أرقام دولية وغير معروفة.

احذر من مكالمات WhatsApp الغريبة| خبراء يحذّرون مستخدمي واتساب من الرد على الأرقام الدولية 1 6/5/2023 - 3:41 ص

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وأكد بعض المستخدمين أن أغلب المكالمات الدولية الغريبة تحمل رمز +84 “فيتنام”، أو +62 “أندونسيا”، أو +223 “مالي”،وهذه المكالمات لا يتم إجرائها من تلك البلدان، ولكن يتم استخدام بطاقات sim وأرقام من أي مكان في العالم، وهذا نوع جديد من الإحتيال ربما يتسبب في خسارة الضحايا لأموالهم أو بياناتهم.

احذر من مكالمات WhatsApp الغريبة| خبراء يحذّرون مستخدمي واتساب من الرد على الأرقام الدولية 2 6/5/2023 - 3:41 ص

وغالباً ما يطلب المحتالون من ضحاياهم الذين يتحدثون معهم تثبيت بعض التطبيقات الضارة أو الإنضمام لقناة مشبوهة على تيلجرام، ويتم إغراء الضحية بالإستثمار في العملات المشفرة أو الأسهم على الإنترنت، ولذا نصح الخبراء بعدم الرد على تلك المكالمات المجهولة الهوية نهائياً.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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