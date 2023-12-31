احذر من مشاركة أسرارك مع “تشات جي بي تي”

في مقال نشر في صحيفة “الغارديان” البريطانية، حذر خبير الذكاء الاصطناعي مايك وولدريدج، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة أكسفورد، من مشاركة الأسرار والبيانات الشخصية الخاصة مع روبوت الدردشة الشهير “تشات جي بي تي”.

وقال وولدريدج إن “تشات جي بي تي” هو نموذج لغة كبير، تم تدريبه على مجموعة بيانات ضخمة من النصوص والتعليمات البرمجية، ويمكن لهذا النموذج إنشاء نصوص وترجمة اللغات وكتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإبداعي والإجابة على أسئلتك بطريقة إعلامية.

ولكن، حذر وولدريدج من أن “تشات جي بي تي” لا يزال قيد التطوير، وأنه لا يمكن الوثوق به تمامًا، وقال إن “تشات جي بي تي” يمكن أن يتم استخدامه لسرقة معلوماتك الشخصية، أو استخدامها ضدك في حملات التضليل.

وأضاف وولدريدج أن “تشات جي بي تي” يمكن أن يستخدم أيضًا لنشر معلومات مضللة أو أخبار كاذبة، وقال إنه من المهم أن تكون على دراية بهذه المخاطر قبل مشاركة أي معلومات شخصية مع “تشات جي بي تي”.

وفيما يلي بعض النصائح التي قدمها وولدريدج لتجنب مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة مع “تشات جي بي تي”:

لا تشارك أي معلومات شخصية حساسة، مثل معلوماتك المالية أو الصحية أو الشخصية، على سبيل المثال، لا تشارك رقمك القومي أو أرقام بطاقات الائتمان أو معلوماتك الطبية.

لا تشارك أي معلومات قد تستخدم ضدك، مثل آرائك السياسية أو الدينية، على سبيل المثال، لا تشارك أفكارك حول السياسة أو الدين مع “تشات جي بي تي” إذا كنت لا تريد أن يساء فهمها أو استخدامها ضدك.

كن حذرًا من المعلومات التي تشاركها، حتى إذا كانت تبدو غير ضارة، على سبيل المثال، لا تشارك معلومات عن مكان إقامتك أو عملك أو أفراد عائلتك مع “تشات جي بي تي” إذا كنت لا تريد أن يتمكن شخص ما من تتبعك.

وشدد وولدريدج على أن “تشات جي بي تي” هو أداة قوية، ولكن يجب استخدامها بمسؤولية، وقال إن “من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر قبل استخدامها، وأن تأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية خصوصيتك”.

المخاطر المحددة لمشاركة المعلومات الشخصية مع “تشات جي بي تي”

هناك عدد من المخاطر المحددة التي يمكن أن تنجم عن مشاركة المعلومات الشخصية مع “تشات جي بي تي”. تتضمن هذه المخاطر ما يلي:

سرقة المعلومات الشخصية: يمكن استخدام “تشات جي بي تي” لسرقة معلوماتك الشخصية، مثل رقمك القومي أو أرقام بطاقات الائتمان أو معلوماتك الطبية، يمكن استخدام هذه المعلومات لإلحاق الضرر بك، مثل سرقة هويتك أو الاحتيال عليك.

يمكن استخدام “تشات جي بي تي” لسرقة معلوماتك الشخصية، مثل رقمك القومي أو أرقام بطاقات الائتمان أو معلوماتك الطبية، يمكن استخدام هذه المعلومات لإلحاق الضرر بك، مثل سرقة هويتك أو الاحتيال عليك. استخدام المعلومات الشخصية ضدك: يمكن استخدام “تشات جي بي تي” أيضًا لاستخدام المعلومات الشخصية ضدك، على سبيل المثال، إذا كنت تشارك آرائك السياسية أو الدينية مع “تشات جي بي تي”، فقد يتم استخدام هذه المعلومات ضدك في حملات التضليل.

يمكن استخدام “تشات جي بي تي” أيضًا لاستخدام المعلومات الشخصية ضدك، على سبيل المثال، إذا كنت تشارك آرائك السياسية أو الدينية مع “تشات جي بي تي”، فقد يتم استخدام هذه المعلومات ضدك في حملات التضليل. نشر معلومات مضللة أو أخبار كاذبة: يمكن استخدام “تشات جي بي تي” أيضًا لنشر معلومات مضللة أو أخبار كاذبة، على سبيل المثال، إذا كنت تشارك معلومات حول حدث معين مع “تشات جي بي تي”، فقد يتم استخدام هذه المعلومات لنشر معلومات مضللة أو أخبار كاذبة حول هذا الحدث.

نصائح إضافية لحماية خصوصيتك

بالإضافة إلى النصائح التي قدمها وولدريدج، هناك عدد من النصائح الإضافية التي يمكنك اتباعها لحماية خصوصيتك عند استخدام “تشات جي بي تي”. تتضمن هذه النصائح ما يلي: