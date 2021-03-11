احذر منها.. عادات يومية خاطئة تضر بالهواتف الذكية وتُدمرها

يرتكب الكثيرون خلال هذه الفترة عادات يومية وأخطاء شائعة عند استخدام لهواتف الذكية، ولكنها تضر بالهاتف وتؤثر على الأداء وتدمره على المدى الطويل، لذا يجب على الجميع تلافي تلك الأخطاء خلال الفترة القادمة من أجل المحافظة على هاتفه الذكي من التلف أو التدمير.

أخطاء شائعة تُدمر الهواتف الذكية

أشار موقع “BRIGHT SIDE” أنه يوجد عدد من الخطاء المدمرة والتي تتكرر بشكل مستمر مما قد يُدمر الهواتف الذكية، وذلك بما يتعلق بكيفية الشحن ونظام السوفت وير ، مما قد يضر ها، ومن اهم الأخطاء والعادات الشائعة:

أولاً: استخدام كلمات مرو سهلة على حسابك مما يُسهل على العديد من المتطفلين من الهاكرز اختراقها والحصول على العديد من المعلومات السرية الخاصة به.

ثانياً: حفظ كلمات المرور على المواقع مما يسهل عمليات النسخ والدخول بكلمات المرور المحفوظة للحصول على المعلومات بالكامل.

ثالثاً: استخدام كلمة سر واحدة لجميع المواقع، حيث يحرص العديد من المستخدمين على استخدام كلمة سر واحدة لجميع الحسابات، وعدم تغيرها لفترات طويلة مما يُساعد على اختراقها، ومن العادات الخاطئة التي تُدمر الهاتف أيضاً: