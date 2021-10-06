احذر.. تطبيق شهير قد يكون وراء نفاذ شحن بطارية ايفون سريعا

هناك الكثير من المشكلات التي تواجه أجهزة الايفون، والتي على رأسها نفاذ الشحن من البطارية أو تلفها بشكل سريع، الأمر الذي يسبب قلق وازعاج للمستخدمين، ولكن وفقا لتقرير فقد تم التوصل إلى أن هناك تطبيق موسيقى شهير يستخدمه الأشخاص، وهو السبب الرئيسي لتلك المشكلة، وكانت شركة “آبل” الرائدة في مجال التكنولوجيا قد أطلقت تحديث iOS 15 الرئيسي الشهر الماضي، والذي يمنح المستخدمين الكثير من الميزات، مثل التحسينات على الإشعارات وFaceTime والخرائط.

سبب نفاذ شحن بطارية الايفون

وعقب اصدار التحديث الاخير لبرامج الايفون iOS 15، أبلغ مستخدمو “آيفون” عن الشحن ينتهي بسرعة جدا من البطارية، الأمر الذي يتسبب في اعادة شحن الهاتف أكثر من مرة خلال اليوم، ووفقا لتقرير تم نشره على موقع “Tom’s Guide” الشهير، فأن تطبيق الموسيقى الشهير Spotify قد يكون السبب في حدوث تلك المشكلة، حيث أن عند التشغيل على نظام التشغيل iOS 15، يقوم التطبيق باستهلاك ما يقرب من 30% من بطارية “آيفون” في الساعة، وهذا معناه أن بعد 3 ساعات ينفذ الشحن تماما.

وحول تطبيق Spotify، فقد قال أحد المستخدمين:”يجب أن أحذف Spotify لأن جهاز “آيفون 11” الخاص بي ساخن بشكل خطير وأشعر أنه قد سيذوب أو ينفجر”، وأضاف شخص أخر:”عندما أقوم ببث البودكاست أو الموسيقى، تصبح البطارية شديدة السخونة بشكل خطير، فيما أوضح موقع Spotify إن المهندسين يبحثون في المشكلات للعمل على حلها.