احذر .. برنامج خطير يهدد الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد

أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذير عاجل لأصحاب الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، فبعد ظهور أحد البرامج الضارة المرتبط بدولة روسيا والذي يعمل بطريقة سرية، ويمكنه الوصول إلى كافة بياناتك الشخصية ومراقبة الأنشطة والتسجيلات الخاصة بالمستخدم من خلال نظام تحديد الموقع GPS.

تحذير من برنامج خطير يستهدف أجهزة أندرويد

وذكرت صحيفة “express” البريطانية أن السلسلة الجديدة من البرنامج الضار تعمل من خلال مجموعة الهاكرز الروسية التي يطلق عليها “Turla” والتي تستهدف الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي الدول الأوربية.

ووفقا لمدونة الأمان “Bleeping Computer” فالسلالة الجديدة تم العثور عليها من جانب بعض الباحثون في مختبرات “Lab52″، وكانت مخبأة داخل ملف APK الخبيث داخل مدير العمليات بهواتف أندرويد.

كيف أعرف إن كان جهاز مصاب بهذا البرنامج الضار

وتوجد مجموعة من العلامان التي تشير إلى إصابة جهازك بهذا البرنامج الضار وهي:

تثبيت تطبيق Process Manager على الهاتف بشكل سري، حيث يتظاهر البرنامج بأنه أحد مكونات النظام، ويظهر على هيئة “ترس” داخل تطبيقات الهاتف.

تنزيل تطبيق “Roz Dhan: Earn Wellat cash” من داخل جوجل بلاي، ويعمل البرنامج الضار على تنزيل هذا التطبيق للحصول على عمولة من خلاله.

جدير بالذكر أن برنامج Process Manager على جهازك يطلب آذون للحصول على موقعك والوصول إلى رسائلك واستخدام التسجيلات الخاصة بك وغيرها من الأذون الحساسة التي تجعله يمتلك كل محتويات هاتفك.

طريقة الحماية من هذا التطبيق الضار