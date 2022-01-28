احدث تردد لقناة كراميش 2022 على نايل سات وعرب سات

محمد ناجي

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات وعرب سات، حيث تعد قناة كراميش من أكثر القنوات المفضلة والمحببة للأطفال، وتبث القناة محتوى ترفيهي مميز على مدار الساعة مثل المسلسلات والأفلام الكرتونية بالإضافة الى البرامج التعليمية التي تعمل على تزويد الطفل بالمعلومات الثقافية والدينية، كما وتعمل على تعزيز روح المحبة والتعاون بين الأطفال، وتبث البرامج التي تساعد الطفل في تعلم الحروف والنطق بأسهل الطرق وأحدث أساليب التعليم وبشكل مجاني.

احدث تردد لقناة كراميش 2022 على نايل سات وعرب سات

قناة كراميش 2022 :

استطاعت قناة كراميش حصد ملايين المشاهدات من جميع أنحاء الدول العربية منذ انطلاقتها في عام 2009 وذلك بسبب نجاحها في اكتساب ثقة أولياء الأمور، حيث أنها لا تبث مشاهد غير مناسبة للأطفال، وتقوم ببث المحتوى الهادف الذي ينمي تفكير الطفل ويربيه على التعاليم الإسلامية، وتضم قناة كراميش طاقم مميز من المنشدين العرب مثل محمد العدوي، وأحمد المنصوري، وموسى مصطفى.

برامج واغاني قناة كراميش :

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تعرض القناة الكثير من البرامج الترفيهية لتسلية الأطفال مثل : برنامج نجمك سهران، وسيبك من أساليبك، وشمة هوا، ومشاوير، بالإضافة الى حزمة من الأغاني الرائعة مثل : خفي خفي يا مدارس، وما في سر، وبغار من أخي.

تردد قناة كراميش الجديد

تبث قناة كراميش محتواها بأفضل جودة ودون تقطيع أو مشاكل في البث، ويتمثل تردد القناة على قمر النايل سات والعرب سات كالتالي :

القمر الصناعي نايل سات عرب سات
التردد 10815 11390
الاستقطاب افقي افقي
معدل الترميز 27500 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/4 3/4
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محمد ناجي

محمد ناجي، أدرس صحافة وإعلام وأحبه كثيراُ، وأحب قراءة الكتب والروايات، وأعمل لدى موقع نجوم مصرية الإخباري


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