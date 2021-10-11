احدث تردد لقناة روتانا كيدز Rotana kids 2021 الجديد على جميع الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

تعد مجموعة قنوات روتانا Rotana من أهم القنوات في الوطن العربي، وهذا بسبب تنوعها و اختيارها محتوى جيد وحصري في كافة المجالات، ولذلك حرصت إدارة القناة على تقديم المساعدة إلى أولياء الأمور والأمهات في توفير افضل قنوات الاطفال قناة Rotana kids وكان الغرض من هذه القناة هو تعليم الأطفال الصغار بطريقة بسيطة وسهله، وظهرت القناة في ظل جائحة كورونا التي كانت تمر به البلاد، لهذا سعت على توفير كافة سبل التسلية وابتكار طرق لتعليم الأطفال في ذلك الوقت، ولهذا يبحث عدد كبير من الأمهات والآباء عن أحدث تردد هذه القناة الرائعة.

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استقبل الآن تردد قناة روتانا كيدز Rotana kids 2021

استطاعت قناة روتانا كيدز أن تحقق نجاح كبير جدًا منذ أن تم ظهورها وهذا لأسباب عديدة ومن اهم هذه الأسباب هو البرامج الترفيهية التي تقوم بعرضها وايضًا مسابقات الأطفال والأفلام الكرتونية التي يعشقها ملايين الأطفال، ولذلك سنقدم لكم تردد قناة روتانا كيدز وهو:

تردد قناة روتانا كيدز على النايل سات:

التردد: 11296.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: SD.

تردد قناة روتانا كيدز على العرب سات:

التردد: 12341.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: SD.

ما هي قناة روتانا كيدز Rotana kids

بدأت قناة روتانا كيدز بالظهور على الأقمار الصناعية في 1 أبريل 2020م في ظل جائحة كورونا فهي قناة سعودية المنشأ، كما أنها قناة متخصصة للأطفال تقوم بعرض أجدد المسلسلات والأفلام الكرتونية المميزة والحصرية، كما أن القناة تضم مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال التي تساعدهم في تنمية العقل وخلق روح الإبداع وتسليتهم.