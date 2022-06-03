احدث الترددات لقنوات mbc مع كل جديد عن مجموعة هذة القنوات

تعتبر قناة إم بي سي من إحدى أهم القنوات التي تقدم محتوى فريد ومتنوع من البرامج والمسلسلات والأفلام بالتحديد في شهر رمضان المبارك.

ويبحث الكثير من الأشخاص عن أحدث ترددات قنوات إم بي سي ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كافة الترددات.

أهم التغيرات الطارئة لترددات قنوات mbc

تردد قناة mbc مصر

تعتبر تردد قناة ام بي سي مصر من القنوات المميزة والتي تقدم محتوى متنوع وإليكم في السطور الآتية التردد:

التردد هو 12015.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة mbc3

تعد هذه القناة من القنوات المميزة والتي يتابعها الكثير من الأطفال حيث أنها تقوم بعرض عدد من أشهر المسلسلات الكرتونية التي يتمتع بمشاهدتها الأطفال.

ومن أبرز تلك المسلسلات كلًا من مغامرات جاكي شان ويوغي والكثير من الأفلام الأخرى ويتساءل الكثير من الأشخاص عن تردد تلك القناة وإليكم التردد:

التردد الأول على القمر الصناعي نايل سات وهو 11470 والاستقطاب عمودي.

والتردد الثاني على القمر الصناعي عرب سات وهو 11270 والاستقطاب عمودي.

تردد قناة ام بي سي بوليود نايل سات الجديد

يبحث الكثير من المتابعين عن تردد تلك القناة واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم التردد وهو:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470 – 11559 (V

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة ام بي سي MBC 1

تعتبر تلك القناة من أحدث القنوات التي تقدم محتوى متنوع ومميز لكافة المتابعين فتقدم القناة الكثير من البرامج الخيرية التي من بينها برنامج قلبي إطمأن وإليكم في السطور الآتية التردد:

التردد الأول على القمر الصناعي نايل سات وهو 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد الثاني على القمر الصناعي عرب سات هو 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد الثاني على القمر الصناعي

عرب سات هو 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ام بي سي mbc4

تعتبر تلك القناة من أهم القنوات الخاصة بالمسلسلات الأجنبية والأمريكية وتم إطلاقها في عام 2005

وتقدم القناة أشهر البرامج الترفيهية والإخبارية وإليكم في السطور الآتية التردد الخاص بالقناة: