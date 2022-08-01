اتفرج ببلاش.. تردد قناة الأهلي الجديد 2022 على نايل سات بجودة AL Ahly tv hd

يشاهد الآلاف من الأشخاص مباريات فريق الأهلي عبر نايل سات، حيث لقت القناة شهرة عالية في كافة أنحاء العالم العربي، وتعرض القناة الكثير من البرامج الرياضية المشهورة، وأعجب الملايين من المتابعين بهذه القناة وحققت قناة الأهلي نحاج باهر أثناء الفترة القليلة الماضية، وذلك بسبب أن القناة تقدم برامج رياضية مميزة، وحصلت القناة على تقييم عالي من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً حققت نسب مشاهدة عالية لذا يرغب الكثير في معرفة تردد قناة الأهلي الجديد 2022.

تردد قناة الأهلي الجديد 2022

سوف نتعرف بالتفصيل في هذه الفقرة على تردد قناة الأهلي وهو كالآتي:

اختر القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12341.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

الجودة

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد آخر لقناة الأهلي

اختر التردد 11747.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد آخر للقناة

اختر التردد 11440.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

كيفية تشغيل قناة الأهلي الجديد على النايل سات؟

ينبغي عليك تنفيذ بعض الخطوات البسيطة لكي يتم تشغيل تردد قناة الأهلي الجديد 2022 عبر النايل سات وهي كالآتي:

استعمل الريموت.

ثم افتح الإعدادات.

من قائمة التركيب اضغط على كلمة “إضافة تردد جديد”.

دون تردد القناة الجديد.

ثم اضغط على كلمة “بحث”.

يجب عليك الانتظار بضع دقائق حتى يتم تشغيل القناة.

اضغط على كلمة “حفظ”.

وبذلك يمكنك مشاهدة المباراة المفضلة لك عبر القناة.

البرامج الرياضية التي تقدمها قناة الأهلي الجديد 2022

هناك الكثير من المباريات المشهورة التي يتم عرضها قناة الأهلي وهي كالآتي: