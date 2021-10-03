اتخذ هذا الإجراء فوراً.. واتساب يصدم متابعية بحظر الملايين من الدخول لحساباتهم

بواسطة إسلام عوض

أيام قليلة وتتوقف خدمة واتساب على ملايين المستخدمين حول العالم، ممن يستخدمون هواتف ما زالت تعمل بأنظمة قديمة حتى الآن مثل إصدار 4.0.4 والأقدم الخاص بهواتف أندرويد، وكذلك الهواتف التي تعمل بنظام آي أو إس 9 وما قبله، الأمر الذي أثار الجدل وتسبب في صدمة العديد من محبي تطبيق المراسلات الفورية.

اتخذ هذا الإجراء فوراً.. واتساب يصدم متابعية بحظر الملايين من الدخول لحساباتهم

واتساب يصدم متابعية بحظر الملايين من الدخول لحساباتهم

اتخذ هذا الإجراء فوراً.. واتساب يصدم متابعية بحظر الملايين من الدخول لحساباتهم 1 3/10/2021 - 3:28 م

ولتفادي عملية توقف WhatsApp على هاتفك، ما عليك إلا أن تقوم بترقية نظام التشغيل أو تحديث الهاتف نفسه، أو الإحتفاظ بنسخة من الدردشة الخاصة بك قبل فوات الآوان وقبل تاريخ 1 نوفمبر 2021، وتشمل قائمة الأجهزة التي سيتوقف عليها واتساب نحو 53 هاتف ذكي، وطرازات هذه الهواتف مرفقة بالخبر.

اتخذ هذا الإجراء فوراً.. واتساب يصدم متابعية بحظر الملايين من الدخول لحساباتهم 2 3/10/2021 - 3:28 م

القائمة الكاملة للأجهزة التي سيقوم WhatsApp بحظر الدخول منها

أولاً| هواتف آيفون التي سيحظر الدخول منها إلى واتس آب

iPhone 6 iPhone 6S plus iPhone SE
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ثانياً| هواتف سامسونج

Galaxy Trend Lite Galaxy Trend II Galaxy SII Galaxy S3 mini
Galaxy Core Galaxy Xcover 2 Galaxy Ace 2 ——

ثالثاً| هواتف التابعة لشركة LG

Lucid 2 Optimus F7 Optimus F5 Optimus L3 II Dual Optimus F5 Optimus L5 Best L5 II Optimus L5 Dual Best L3 II Optimus L7
Optimus F3Q Optimus 4X HD Optimus Nitro HD Best L2 II Best L4 II Optimus F3 Optimus L4 II Dual Optimus F6, Enact Best L7 II Optimus L7 II Dual

رابعاً| هواتف ZTE

ZTE V956 Grand X Quad V987 Grand Memo

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خامساً| هواتف سوني Sony

Ascend D2
Ascend P1 S
Ascend D1 Quad XL
Ascend D Quad XL
Ascend Mate
Ascend G740
Huawei
Xperia Arc S
Xperia Neo L
Xperia Miro

سادساً| هواتف أخرى

Alcatel Archos 53 Platinum HTC Desire 500 Caterpillar Cat B15 Caterpillar Cat B15 Wiko Cink Five Wiko Darknight Lenovo A820 UMi X2 Run F1

اتخذ هذا الإجراء فوراً.. واتساب يصدم متابعية بحظر الملايين من الدخول لحساباتهم 3 3/10/2021 - 3:28 م



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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