ابل تطلب من المستخدمين تحديث اجهزتهم بسبب هذا البرنامج

خلال الساعات الماضية قامت العملاقة الأمريكية الرائدة في مجال التكنولوجيا “ابل” بارسال رسالة لجميع مستخدمي منتجاتها حول العالم، حيث طلبت منهم تحديث أجهزتهم على الفور سواء كانت “ايباد أو لاب توب أو ساعات أو هواتف ذكية” وذلك بسبب برنامج التجسس الشهير بيجاسوس Pegasus، حيث أوضح تقرير نشر عبر موقع “Makeuseof”، أن هناك مجموعة من الأشخاص تحمل اسم NSO وتابعة للكيان الصهيوني تقوم بمراقبتم عن بعد دون أي تواصل من خلال استخدام هذا البرنامج.

ابل تطالب مستخدميها بتحديث اجهزتهم

حيث يعد برنامج التجسس الشهير بيجاسوس Pegasus بمثابة مرض السرطان للأجهزة التكنولوجية الذكية، وكشفت تقارير أن تلك المجموعة قد نجحت في اختراق أجهزة آبل لأشخاص رفيعة المستوى من خلال برنامج تجسس بيجاسوس خلال الأيام الماضية، حيث يملك البرنامج الكثير من تقنيات التجسس والمراقبة العالية بجودة غير مسبوقة، حيت تستطيع مجموعة Nso المالكة للبرنامج اختراق أجهزة آبل دون تنبية المستخدم، وبالتالي يطلعون على الرسائل والمكالمات ومحادثات الإنترنت.

ولكن تمكن فريق العمل داخل مختبر “Citizen Lab”، من الكشف عن ثغرة تسمى “الدخول الاضطراري” والتي من خلالها يتم استخدام البرنامج من قبل تلك المجموعة، وقد صرح رئيس هندسة الأمان فى آبل إيفان كرستيتش، خلال حوار صحفي أن تلك الاختراقات التي تتم باستخدام برنامج بيجاسوس تكلف ملايين الدولارات لتطويرها وعلى الأغلب يكون عمرها الافتراضي قصير.

طريقة تحديت أجهزة ابل

إذا كنت تملك هاتف آيفون أو آيباد أو لاب توب من آبل، يمكنك التحديث باتباع الخطوات التالية: