إيلون ماسك Elon Mask يلغي صفقة الاستحواذ على تويتر Twitter

بعد شهور من المفاوضات بشأن الصفقة الكبيرة التي تصل قيمتها إلى حوالي 44 مليار دولار للاستحواذ على شركة تويتر Twitter المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير من طرف رجل الأعمال الأشهر في العالم والأغنى في الوقت الحالي إيلون ماسك Elon Mask.

وقد تفاقمت المشكلة خصوصا الفترة الماضية بشأن عدد الحسابات الوهمية والبوت Bot على موقع تويتر Twitter وذلك من إجمالي قاعدة البيانات لمستخدمين الموقع الأمريكي الشهير، وكما يقول السيد إيلون ماسك Elon Mask أن نسبة الحسابات الوهمية والبوت Bot علي الموقع تمثل حوالي 20% من إجمالي المستخدمين على الموقع.

فيما أوضح القائمون على الموقع أن نسبة الحسابات الوهمية لا تزيد عن 5% على الأكثر من إجمالي المستخدمين المسجلين في قاعدة بيانات الموقع، لذلك يتهم ماسك مسؤولي تويتر بالتضليل والتزييف بشأن عدد الحسابات الوهمية وذلك من أجل رفع قيمة الصفقة التي يستحوذ بموجبها على موقع تويتر Twitter.

كما طالبهم أيضا بالكشف عن الطريقة التي يتبعها التقنيون في موقع تويتر Twitter لمعرفة الأعداد الحقيقة للحسابات الوهمية كما يدعون.

ومؤخرا فقد أعلنت إيلون ماسك التخلي عن تلك الصفقة والاتجاه إلى قاعات المحاكم من أجل الوصول إلى الشرط الجزائي الذي وجب أن يدفعه ماسك لتويتر في حالة التخلي على تلك الصفقة والتي من الممكن أن تصل إلى حوالي مليار دولار.

وقد أعلن ذلك ماسك من خلال المستشار القانوني الخاص به من خلال إرسال وثيقة رسمية لإدارة تويتر Twitter (وصلت نسخة منها إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية) بشأن إلغاء الصفقة وقد أثر ذلك الخبر بالسلب علي قيمة أسهم شركة تويتر الذي خسر حوالي 6% من قيمته السوقية بعد انتشار الخبر مباشرة.