ماذا بعد شراء إيلون ماسك موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار

استحوذت صفقة شراء إيلون ماسك لموقع التدوينات القصيرة “تويتر” عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم خلال الساعات القليلة الماضية، حيث وافق تويتر أخيرًا على عرض الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والمالك الوحيد للشركة، وجاء ذلك في البيان الصحفي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي الذي أُعلن فيه عن شراء ماسك لشركة تويتر مقابل مبلغ كبير وقدره 44 مليار دولار أمريكي.

إيلون ماسك

ماذا بعد استحواذ ماسك على موقع تويتر؟

ووفقًا للبيان الصحفي لتويتر وافق موقع التدوينات القصيرة على عرض مالك شركة Tesla و SpaceX بشراء سهم شركة تويتر بسعر 54.20 دولارًا أمريكيًا، وهو العرض الأولي الذي قدمه إيلون ماسك في وقت سابق من هذا الشهر، ومن خلال هذه الصفقة سيكون موقع تويتر شركة مملوكة للقطاع الخاص بحلول وقت اكتمال الاستحواذ.

وفي الوقت الحالي، من المتوقع أن تنتهي الصفقة في عام 2022، حيث تخضع لموافقة المساهمين على تويتر، والحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها، وإتمام غيرها من الإجراءات.

وبعد الإعلان عن إتمام الصفقة نشر إيلون ماسك تغريدة على تويتر قال فيها : إن “حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة البلدة الرقمية، حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية”، وتابع بالقول: “أريد أيضًا أن أجعل Twitter أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، وهزيمة روبوتات البريد العشوائي، ومصادقة جميع البشر “.

ويُذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر ” Parag Agrawal”، خاطب موظفيه مطمئنًا بأنه لم يتم التخطيط لتسريحهم في هذا الوقت، على الرغم من أن البعض منهم، قد أعربوا عن استيائهم من شراء Musk للمنصة، وأخبر Agrawal موظفيه أن “هناك بالفعل عدم يقين بشأن ما سيحدث بعد إتمام الصفقة”.

ويجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك كان قد امتلك في وقت سابق من هذا الشهر على 9.2% من أسهم شركة تويتر، ولكن الآن قفز هذا الرقم إلى 100%.