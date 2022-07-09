تقنية

إيلون ماسك يلغي صفقة ال ٤٤ مليار دولار وتويتر تمنع الموظفين من التعليق عليها

عبد الرحمن رضا

بعد أن تم إشعار شركة تويتر من قبل الملياردير “إيلون ماسك” بأنه يريد الخروج من الصفقة التي كان يدخل فيها مع تويتر بقيمة ٤٤ مليار دولار، قامت الشركة بتوجيه الموظفين بعد الإعلان عن الصفقة، وهذا بناءً على مذكرة داخلية من المستشار العام في شركة تويتر، وقالت المذكرة

إيلون ماسك يلغي صفقة ال ٤٤ مليار دولار وتويتر تمنع الموظفين من التعليق عليها

يجب على الموظفين الامتناع عن التغريد أو التجاهل أو مشاركة أي تعليق حول اتفاقية الاندماج“. 

وكل المستجدات حول الصفقة تشير إلي الدمج مسألة قانونية وتقاضي شركة تويتر إيلون ماسك بسببها، لكي يتم تنفيذ الصفقة كما كان متفق عليها ولا يخرج إيلون ماسك من الصفقة.

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وقاموا موظفين تويتر فور معرفتهم بالخبر، بنشر تويتات مضحكة على الموضوع، التغريد بأنه “ألغى الرهن العقاري من جانب واحد” وكان سعيدا لأنه لم يعد مضطرًا لدفعه بعد الآن.

إيلون ماسك
إيلون ماسك

نص المذكرة التي تم إرسالها للموظفين 

تلقينا اليوم إشعارًا بالإنهاء المزعوم من إيلون ماسك، وأصدر مجلس إدارة تويتر البيان التالي ردًا :

يلتزم مجلس إدارة تويتر بإغلاق الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك ويخطط لمتابعة الإجراءات القانونية لإنفاذ اتفاقية الاندماجنحن على ثقة من أننا سننتصر في محكمة ديلاوير.

نظرًا لأن هذه مسألة قانونية مستمرة ، يجب عليك الامتناع عن التغريد أو التجاهل أو مشاركة أي تعليق حول اتفاقية الاندماجسنستمر في مشاركة المعلومات عندما نتمكن من ذلك ، ولكن يرجى العلم أننا سنقتصر على ما يمكننا مشاركته في الوقت الحالي“.

عبد الرحمن رضا

عبدالرحمن رضا كاتب صحفي، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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