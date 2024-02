إيلون ماسك يعلن عن ميزات جديدة في منصة X لجذب صانعي المحتوى والتنافس مع يوتيوب

في خطوةٍ تهدف إلى جذب المزيد من صانعي المحتوى والتنافس مع منصة يوتيوب، أعلنت منصة إكس (Twitter سابقًا) عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تركز على تحسين تجربة صانعي المحتوى وزيادة أرباحهم، وتُعد الميزات الجديدة التي أعلنت عنها منصة إكس خطوةً إيجابية في سعيها للتنافس مع منصة يوتيوب، ومع ذلك لا تزال منصة إكس تواجه بعض التحديات التي يجب عليها التغلب عليها من أجل تحقيق النجاح، وذلك وفق ما نشرته وكالة بلومبرج عبر منصة إكس.

إيلون ماسك ومزايا x الجديدة- المصدر: منصة إكس

Elon Musk’s X is adding new advertiser targeting features to better entice video creators and compete against YouTube https://t.co/ea2LB0PNm3

— Bloomberg Technology (@technology) February 12, 2024