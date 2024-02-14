إيلون ماسك يعلن عن ميزات جديدة في منصة X لجذب صانعي المحتوى والتنافس مع يوتيوب

في خطوةٍ تهدف إلى جذب المزيد من صانعي المحتوى والتنافس مع منصة يوتيوب، أعلنت منصة إكس (Twitter سابقًا) عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تركز على تحسين تجربة صانعي المحتوى وزيادة أرباحهم، وتُعد الميزات الجديدة التي أعلنت عنها منصة إكس خطوةً إيجابية في سعيها للتنافس مع منصة يوتيوب، ومع ذلك لا تزال منصة إكس تواجه بعض التحديات التي يجب عليها التغلب عليها من أجل تحقيق النجاح، وذلك وفق ما نشرته وكالة بلومبرج عبر منصة إكس.

إيلون ماسك ومزايا x الجديدة- المصدر: منصة إكس

أبرز الميزات الجديدة في منصة إكس

إعلانات مدعومة من صانعي المحتوى: تسمح هذه الميزة لصانعي المحتوى باختيار الإعلانات التي تُعرض على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، مما يمنحهم تحكمًا أكبر في تجربة المستخدم ويزيد من فرصهم في تحقيق أرباح أعلى. مشاركة الإيرادات مع الضيوف: تتيح هذه الميزة لصانعي المحتوى مشاركة أرباح الإعلانات مع الضيوف الذين يظهرون في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، مما يُشجع على التعاون بين صانعي المحتوى ويُساعد على جذب المزيد من المشاهدين. أدوات تحليل متقدمة: توفر منصة إكس أدوات تحليل متقدمة تساعد صانعي المحتوى على فهم جمهوره بشكل أفضل وتحسين محتواهم لزيادة عدد المشاهدات والتفاعل. صندوق دعم صانعي المحتوى: خصصت منصة إكس صندوقًا بقيمة 100 مليون دولار لدعم صانعي المحتوى، وذلك من خلال تقديم منح مالية لمساعدتهم على إنتاج محتوى عالي الجودة.

Elon Musk’s X is adding new advertiser targeting features to better entice video creators and compete against YouTube https://t.co/ea2LB0PNm3 — Bloomberg Technology (@technology) February 12, 2024

وتعد هذه الميزات الجديدة خطوةً مهمة من قبل منصة إكس في سعيها للتنافس مع منصة يوتيوب، والتي تُهيمن على سوق مشاركة الفيديو، من خلال تقديم أدوات وفرص أفضل لصانعي المحتوى، وتتوقع منصة إكس جذب المزيد من صانعي المحتوى المبدعين وتحقيق نمو كبير في عدد المستخدمين، وهذه من أبرز التحديات التي لا تزال منصة إكس تواجهها في سعيها للتنافس مع يوتيوب، أهمها قاعدة المستخدمين: حيث تتمتع منصة يوتيوب بقاعدة مستخدمين أكبر بكثير من منصة إكس، مما يمنحها ميزة كبيرة في جذب صانعي المحتوى، والوعي بالعلامة التجارية: لا تزال منصة إكس تُعرف بشكل أساسي كمنصة للتواصل الاجتماعي، بينما تُعرف منصة يوتيوب بشكل أساسي كمنصة لمشاركة الفيديو.

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